Эксклюзив

Даша Заривная: "Важнейшие отношения, которые есть в жизни – это отношения с самим собой"

Каждую среду мы рассказываем о том, как успешные люди боролись с депрессией

Даша Заривная: Не переживайте о том, что о вас подумают окружающие Фото: Александр Турубаров

Основательница благотворительной платформы Charitum и медиа Vector, бывший шеф-редактор L'Officiel Online, ведущая и автор программы "Белая рубашка" на радио "Аристократы", а также счастливая мама Даша Заривная рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

- Даша, наблюдая за вашим карьерным путем, вас можно назвать очень энергичным человеком. Вы одновременно проявляете свою заинтересованность к разным направлениям. Имея такой активный путь, были ли вы когда-нибудь в состоянии депрессии?

- Как и любой нормальный человек, я конечно неоднократно находилась в подавленном состоянии. Но настоящую депрессию я почувствовала, как мне кажется, дважды за свои 29 лет. Обе ситуации касались самых близких людей. Как человеку деятельному и энергичному, мне было очень трудно осознать, что есть вещи, которые я никак не могу изменить. Именно беспомощность привела меня к эмоционально тяжелому состоянию.

- Как долго длилась ваша депрессия?

- Оба раза это продолжалось около полугода, и имело вполне конкретные объективные причины, на которые я не могла повлиять.

- Имея публичную деятельность, было заметно снаружи, что вы находитесь в тяжелом состоянии, как думаете? Как проявлялись ваши эмоции в этот период?

- Я думаю, что не было заметно, что я переживаю нелегкий период. В первом случае я возглавляла гламурное издание, фотографировалась на светских мероприятиях и вела светские small talk с рекламодателями и партнерами, а хотелось выть, кричать и послать все и всех к чертовой матери.

Душевное здоровье не менее важно, чем здоровье физическое

Во второй ситуации все было несколько сложнее, и спектр эмоций был более разнообразным. Скажем так, больше полутонов и миллион риторических вопросов. Это происходило недавно и касалось моего брака: было очень трудно принять то, что мы не смогли его спасти после девяти лет жизни вместе, общего ребенка и очень сложного и долгого пути к материальному достатку с полного нуля бок о бок. Обычно такие вещи сближают, а нас, наоборот, отдалили. Это было очень грустно и больно.

- Имея целью личное развитие, нужно уметь обращаться за помощью? Как было в вашем случае – вам хотелось с кем-то поговорить, получить поддержку, возможно, полезный совет от специалиста – психолога? Или кто-то узнал о вашей проблеме, чтобы помочь?

- О моей депрессии знали только члены семьи и лучший друг. Насколько я понимаю, никто не догадывался о моем состоянии, и мне удавалось выглядеть довольно оптимистично в обоих случаях. Но я не считаю, что это правильный

подход, и всем людям, которые находятся в похожей ситуации, я рекомендую обращаться к психотерапевту. Душевное здоровье не менее важно, чем здоровье физическое. Почему в нашей культуре поход к психотерапевту воспринимается как нечто непристойное? Считается, что если ты ходишь к врачу и обсуждаешь с ним свои душевные переживания – значит, у тебя серьезные проблемы. Хотя иногда именно помощь специалиста может предупредить возникновение таких проблем. Говорить об этом вслух еще моветон, и я считаю это неправильным.

Даша Заривная: Настоящую депрессию я почувствовала дважды за свои 29 лет. Фото: Александр Турубаров

Большинство моих американских друзей и знакомых ходят к психотерапевту чуть ли не из колледжа, там это такая же нормальная практика, как регулярные обследования у семейного врача. Я очень рада, что сегодня проблемы депрессии обсуждаются СМИ чаще, и дело сдвинулось с мертвой точки.

- Насколько важна для вас была поддержка близких?

- Поддержка семьи и друзей очень важна, но мне кажется, по-настоящему решить проблему и выйти из кризиса можно только самому. Это как с правильным питанием или тайм-менеджментом: тебе не помогут коучи, приложения или книги. Начинать нужно с себя. Углубляться, задавать вопросы, искать ответы не извне, а внутри. Ты внутренне решаешь что-то изменить – и меняешь это.

- Психологические кризисы и быстрый темп современной жизни, кажется, не могут сосуществовать одновременно. Понимая, что основной проблемой стал семейный кризис, или депрессия повлияла как-то на вашу работу?

- Мое состояние никак не повлияло на работоспособность: я странным образом собираюсь и становлюсь более эффективной в сложных жизненных ситуациях. С работы я могу выпасть когда все хорошо: влюбленность, например, меня всегда здорово выбивает из колеи на начальном этапе.

Если ты внутренне решаешь что-то изменить – то ты меняешь это

- Как именно вам удалось выйти из депрессивного состояния?

- В первом случае мне помогло решение проблемы: я делала все, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, использовала все возможные варианты, и не сдавалась. Во втором случае мне помогло время и, наверное, более философский взгляд на вещи.

Даша Заривная

- Чтобы принять то, с чем тяжело согласиться, нужны внутренние силы, желание и смелость, то есть быть в балансе с собой. Что Вам помогает восстанавливать душевное равновесие?

- Сегодня я восстанавливаю душевное равновесие несколькими способами:

Самый сложный, потому что невозможно найти на это время: ложусь и сплю сутки. Иду в бассейн и плыву двадцать семь бассейнов (один бассейн считаю как туда и обратно). Не знаю почему именно эта цифра, так я себе решила и не меняю ее. Остаюсь одна хотя бы на пару часов: даже просто почитать книгу в одиночестве, и уже отпускает. Иду гулять с дочкой по городу. Есть и более социальный образом: встречаюсь с лучшей подругой, с которой мы дружим уже 21 год. Если понимаю, что надо разобраться в какой-то запутанной ситуации, могу и к психотерапевту пойти. Они задают правильные вопросы, ответы ты находишь сам.

- Что Вы можете сказать людям, которые сейчас переживают депрессию в своей жизни, но не хотят отказываться от решения своих вопросов и все же имеют за цель идти дальше?

- Жизнь прекрасна и удивительна. У всех бывают сложные периоды. Не стесняйтесь этого. Не повторяйте моих ошибок: вы не обязаны всегда выглядеть хорошо. Вы не обязаны всегда быть полны энергии, оптимизма и позитива. Не переживайте о том, что о вас подумают окружающие. Важнейшие отношения, которые есть в вашей жизни – это отношения с самим собой.

Беседовала: Дарина Троцан

Ретушь фото: Дарина Лупинская

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram