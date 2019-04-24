Даша Заривная: "Важнейшие отношения, которые есть в жизни – это отношения с самим собой"
Каждую среду мы рассказываем о том, как успешные люди боролись с депрессией
Основательница благотворительной платформы Charitum и медиа Vector, бывший шеф-редактор L'Officiel Online, ведущая и автор программы "Белая рубашка" на радио "Аристократы", а также счастливая мама Даша Заривная рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.
- Даша, наблюдая за вашим карьерным путем, вас можно назвать очень энергичным человеком. Вы одновременно проявляете свою заинтересованность к разным направлениям. Имея такой активный путь, были ли вы когда-нибудь в состоянии депрессии?
- Как и любой нормальный человек, я конечно неоднократно находилась в подавленном состоянии. Но настоящую депрессию я почувствовала, как мне кажется, дважды за свои 29 лет. Обе ситуации касались самых близких людей. Как человеку деятельному и энергичному, мне было очень трудно осознать, что есть вещи, которые я никак не могу изменить. Именно беспомощность привела меня к эмоционально тяжелому состоянию.
- Как долго длилась ваша депрессия?
- Оба раза это продолжалось около полугода, и имело вполне конкретные объективные причины, на которые я не могла повлиять.
- Имея публичную деятельность, было заметно снаружи, что вы находитесь в тяжелом состоянии, как думаете? Как проявлялись ваши эмоции в этот период?
- Я думаю, что не было заметно, что я переживаю нелегкий период. В первом случае я возглавляла гламурное издание, фотографировалась на светских мероприятиях и вела светские small talk с рекламодателями и партнерами, а хотелось выть, кричать и послать все и всех к чертовой матери.
Во второй ситуации все было несколько сложнее, и спектр эмоций был более разнообразным. Скажем так, больше полутонов и миллион риторических вопросов. Это происходило недавно и касалось моего брака: было очень трудно принять то, что мы не смогли его спасти после девяти лет жизни вместе, общего ребенка и очень сложного и долгого пути к материальному достатку с полного нуля бок о бок. Обычно такие вещи сближают, а нас, наоборот, отдалили. Это было очень грустно и больно.
- Имея целью личное развитие, нужно уметь обращаться за помощью? Как было в вашем случае – вам хотелось с кем-то поговорить, получить поддержку, возможно, полезный совет от специалиста – психолога? Или кто-то узнал о вашей проблеме, чтобы помочь?
- О моей депрессии знали только члены семьи и лучший друг. Насколько я понимаю, никто не догадывался о моем состоянии, и мне удавалось выглядеть довольно оптимистично в обоих случаях. Но я не считаю, что это правильный
подход, и всем людям, которые находятся в похожей ситуации, я рекомендую обращаться к психотерапевту. Душевное здоровье не менее важно, чем здоровье физическое. Почему в нашей культуре поход к психотерапевту воспринимается как нечто непристойное? Считается, что если ты ходишь к врачу и обсуждаешь с ним свои душевные переживания – значит, у тебя серьезные проблемы. Хотя иногда именно помощь специалиста может предупредить возникновение таких проблем. Говорить об этом вслух еще моветон, и я считаю это неправильным.
Большинство моих американских друзей и знакомых ходят к психотерапевту чуть ли не из колледжа, там это такая же нормальная практика, как регулярные обследования у семейного врача. Я очень рада, что сегодня проблемы депрессии обсуждаются СМИ чаще, и дело сдвинулось с мертвой точки.
- Насколько важна для вас была поддержка близких?
- Поддержка семьи и друзей очень важна, но мне кажется, по-настоящему решить проблему и выйти из кризиса можно только самому. Это как с правильным питанием или тайм-менеджментом: тебе не помогут коучи, приложения или книги. Начинать нужно с себя. Углубляться, задавать вопросы, искать ответы не извне, а внутри. Ты внутренне решаешь что-то изменить – и меняешь это.
- Психологические кризисы и быстрый темп современной жизни, кажется, не могут сосуществовать одновременно. Понимая, что основной проблемой стал семейный кризис, или депрессия повлияла как-то на вашу работу?
- Мое состояние никак не повлияло на работоспособность: я странным образом собираюсь и становлюсь более эффективной в сложных жизненных ситуациях. С работы я могу выпасть когда все хорошо: влюбленность, например, меня всегда здорово выбивает из колеи на начальном этапе.
- Как именно вам удалось выйти из депрессивного состояния?
- В первом случае мне помогло решение проблемы: я делала все, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, использовала все возможные варианты, и не сдавалась. Во втором случае мне помогло время и, наверное, более философский взгляд на вещи.
- Чтобы принять то, с чем тяжело согласиться, нужны внутренние силы, желание и смелость, то есть быть в балансе с собой. Что Вам помогает восстанавливать душевное равновесие?
- Сегодня я восстанавливаю душевное равновесие несколькими способами:
- Самый сложный, потому что невозможно найти на это время: ложусь и сплю сутки.
- Иду в бассейн и плыву двадцать семь бассейнов (один бассейн считаю как туда и обратно). Не знаю почему именно эта цифра, так я себе решила и не меняю ее.
- Остаюсь одна хотя бы на пару часов: даже просто почитать книгу в одиночестве, и уже отпускает.
- Иду гулять с дочкой по городу.
- Есть и более социальный образом: встречаюсь с лучшей подругой, с которой мы дружим уже 21 год.
- Если понимаю, что надо разобраться в какой-то запутанной ситуации, могу и к психотерапевту пойти. Они задают правильные вопросы, ответы ты находишь сам.
- Что Вы можете сказать людям, которые сейчас переживают депрессию в своей жизни, но не хотят отказываться от решения своих вопросов и все же имеют за цель идти дальше?
- Жизнь прекрасна и удивительна. У всех бывают сложные периоды. Не стесняйтесь этого. Не повторяйте моих ошибок: вы не обязаны всегда выглядеть хорошо. Вы не обязаны всегда быть полны энергии, оптимизма и позитива. Не переживайте о том, что о вас подумают окружающие. Важнейшие отношения, которые есть в вашей жизни – это отношения с самим собой.
Беседовала: Дарина Троцан
Ретушь фото: Дарина Лупинская
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