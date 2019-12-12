Дело по душе: выпускница школы-интерната разрушила главный стереотип – поступила в престижный вуз

История воспитанницы школы-интерната, которая смогла реализовать главную мечту

Яна Волосяк

Последний выпускной год в школе, несколько месяцев подготовки к экзаменам и стресс перед тем, чтобы сделать правильный выбор. С такими сложностями сталкиваются украинские выпускники в момент, когда необходимо определиться с будущей профессией.

Но не у всех подростков есть возможность подготовиться к экзаменам на дополнительных занятиях. И это – главная сложность для воспитанников школы-интерната, у которых нет на это финансовых возможностей и которым, зачастую, не хватает моральной поддержки или совета.

Именно для поддержки тех, кто нуждается в помощи в один из самых важных моментов жизни, компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" совместно с Общественной организацией "Освитория" создали Программу развития социально незащищенной молодежи.

В рамках старта нового проекта "НеВтрачене майбутнє", мы подготовили серию материалов о выпускниках школ-интернатов, которые с помощью Программы развития молодежи смогли определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступить в выбранные вузы независимо от места жительства.

Главная цель новой программы – помочь юношам и девушкам в бесплатном доступе к современному образованию. А именно – определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и вступить в выбранный вуз.

Комплекс программы состоит из мотивационных тренингов, профориентации школьников, а дальше – ежедневная работа, которая требует немалых усилий. Завершающий этап – сдача пробных тестов и ВНО. Над Программой развития молодежи работают квалифицированные психологи и методисты, а преподают школьникам лучшие учителя страны.

Программа поддержки молодежи существует в Украине с 2015 года и действует уже в 19-ти школах-интернатах в 10 областях нашей страны. Стартовал проект в Центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области. И теперь выпускники школ-интернатов по всей территории Украины имеют возможность бесплатно подготовиться к сдаче экзаменов, а благодаря всемирному тесту "Magellano Университет" определиться с будущей профессией.

Участница Программы развития молодежи

Одной и участниц программы стала выпускница Нижневоротской школы-интерната Яна Волосяк. Девушка принимала активное участие в Программе развития молодежи с 2017 года и даже попала в ТОП-3 лучших учеников Программы в 2019 году. Яна всегда мечтала стать финансистом и переехать в Киев. В рамках проекта она получила возможность подготовиться к ВНО с помощью онлайн-платформы iLearn, сдать экзамены и поступить на бюджет в один из самых престижных вузов Украины – Киево-Могилянскую академию.

"Я наткнулась на статью в интернете, где было сказано, что по результатам ВНО более сложно поступить на бюджет именно туда, куда я мечтала – в Киево-Могилянскую академию, а контракт – не моя история. Прозвучала из уст одноклассника фраза, что даже я не поступлю", – рассказывает Яна.

Директор Нижневоротской школы-интерната Наталья Ряшко объясняет – большинство учеников из малообеспеченных семей, поэтому без материального обоснования не верят в свои силы. Но в рамках Программы развития молодежи такие юноши и девушки могут бесплатно подготовиться к внешнему независимому оцениванию, а также получить персональную психологическую консультацию для выбора будущей профессии.

"Наша роль – помочь старшеклассникам с выбором профессии и мотивировать их учиться дальше и поступать в вузы. Мы обеспечиваем интернаты необходимым компьютерным оборудованием для онлайн-обучения и подготовки к ВНО", – рассказывает директор по связям с общественностью и коммуникациям "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Андрей Бублик.

Яна Волосяк вспоминает, чтобы не пропустить интересный онлайн-урок, бежала быстро домой и даже забывала пообедать.

"Я зарегистрировалась на платформе iLearn и ни разу не пожалела об этом. Я слушала все вебинары и делала все тесты. Было очень интересно", – делится впечатлениями от Программы развития молодежи выпускница школы-интерната Яна.

О результатах ВНО наша героиня узнала в пять утра – 190 баллов по математике, 197 – по украинскому языку. Девушка была на седьмом небе от счастья, но дальше ее ждало самое интересное – переезд в Киев. То, о чем она так давно мечтала.

Яна – студентка Киево-Могилянской академии

Целеустремленность Яны теперь вдохновляет и других воспитанников. Брат Яны, который учится в той же школе-интернате, в рамках Программы развития молодежи также активно готовится к сдаче тестов и поступлению в вуз. Мечта Яны – учиться на финансиста – сбылась. Далее – планы работать в престижной компании и, разумеется, рушить стереотипы общества.

Отметим, что за прошедший учебный год 65% учащихся, которые стали участниками проекта, смогли выбрать профессию по призванию. А 85% подростков из 14 учебных заведений успешно сдали ВНО и поступили в желаемый университет.

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