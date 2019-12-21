День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

Нельзя встречать день зимнего солнцестояния в грязном доме

Что важно сделать в день зимнего солнцестояния Фото: Pexels

Каждый год в декабре проходит день зимнего солнцестояния. Это самый короткий день и самая длинная ночь в году. В это время происходит мощный энергетический всплеск. В 2019 году зимнее солнцестояние начнется 22 декабря около 7 утра.

Все, что важно знать про зимнее солнцестояние – смотрите видео:

Считается, что в этот день можно изменить свою жизнь к лучшему. Главное – знать, что нужно сделать и что – категорически нельзя.

В чем энергетическая сила дня зимнего солнцестояния

Наши предки считали день зимнего солнцестояния настоящим большим праздником, когда старое солнце умирает, а новое – рождается. Они верили, что это период, когда человек может полностью переродиться, избавиться от всего плохого и наполниться себя новым и позитивным. Но важно понимать, что дни становятся длиннее не сразу, а постепенно, так и перемены будут происходить поэтапно.

Ритуалы и правила

Считается, что перерождение человека в день зимнего солнцестояния действительно может произойти, если соблюдать простые правила.

1. Наведите порядок

Первым важным правилом является чистота в доме. Если вы все еще не избавились от ненужного хлама и не устроили генеральную уборку – сегодня для этого идеальный день.

В вашем жилье должно быть чисто Фото: stocksnap.io

2. Подведите итоги

В день зимнего солнцестояния принято подводить итоги уходящего года. Уделите время на этот процесс, возьмите в руки ручку и запишите, чему важному вы научились за этот год, что осознали, что изменили, какой урок прошли. И не забудьте поблагодарить этот год за то, что он вам дал.

3. Планируйте

День зимнего солнцестояния – отличный период для создания чего-то нового и планирования. С это дня начинается путь роста и восхождения. Поэтому все ваши мысли, желания и планы обязательно материализуются и будут иметь огромную силу.

К слову, молитва и медитация в этот день будет очень сильной в энергетическом плане.

4. Спокойствие, только спокойствие

Три дня, которые наиболее близко ко дню зимнего солнцестояния – 21, 22 и 23 декабря, важно провести в спокойном и размеренном состоянии. Держите себя в руках и не видитесь на провокации, не устраивайте разборки и выяснения.

Что категорически нельзя делать

Нельзя ругаться, ссориться и конфликтовать иначе создадите плохую основу для будущих отношений в новом году.

Откажитесь от шумных вечеринок, употребления алкоголя и вредной пищи.

Нельзя встречать день зимнего солнцестояния в грязном доме, иначе неприятности и неудачи будут преследовать вас весь следующий год.

Нельзя быть жадным в этот период, иначе будете в нищете весь следующий год.

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