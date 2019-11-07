Детский психолог: почему он нужен ребенку и когда стоит обращаться за помощью

Основные кризисы ребенка приходятся на один год, три, шесть, одиннадцать-тринадцать лет

Кто такой детский психолог и почему он нужен детям Фото: Pexels

Детство всегда ассоциируется с беззаботным периодом, когда нет никаких рабочих стрессов, бытовых обязанностей и серых будней. Но на самом деле, детство – время не только для веселья и игр, но и важный период становления психики и формирования личности, в котором родителям часто не просто разобраться без помощи специалиста. Кто такой детский психолог и почему он нужен ребенку, рассказала Ирина Левицкая, руководитель центра "Дитинологія особливого розвитку" медицинской сети "Добробут".

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Как взрослеет ребенок

Ребенок с момента рождения – это чистый лист, который наполняется красками через взаимодействие с внешней средой. Голоса родителей, исследования предметов на ощупь, цвет, форму, размер, общение со взрослыми и сверстниками влияют на формирование личности ребенка больше, чем мы, взрослые, иногда думаем.

Важные этапы развития ребенка отмечаются возрастными кризисами. Это переломные моменты, когда родителям кажется, что они не понимают собственного ребенка.

Основные кризисы приходятся на один год, три, шесть, одиннадцать-тринадцать лет.

За первый год жизни ребенок проходит период сенсорной интеграции: учится воспринимать мир через органы чувств и начинает с ним взаимодействовать. Кризис этого возраста связывают с первыми шагами или словам ребенка.

В три года малыш начинает активно общаться и задавать родителям очень много вопросов. Ребенок переживает условный период сепарации, который может отображаться непослушным с точки зрения родителей поведением.

В шесть-семь лет ребенка ждет важный шаг – начало обучения в школе. Резкое изменение среды и новый уровень требований провоцируют большой стресс у ребенка.

В одиннадцать-тринадцать лет с началом пубертатного периода уже на подростка ждут новые эмоции и настроения, которые сопровождают половое созревание.

"Во время кризиса ребенок переживает как внутренний конфликт, так и конфликт с окружающим миром. Но это – нормальная и неотъемлемая часть развития. Родителям в этот период не просто, но не стоит обвинять малыша. Чтобы упростить себе и ребенку этот период, лучше обратиться к специалисту – психологу", – советует Ирина.

Стоит также учитывать еще один важный аспект. Ребенок может пропустить или не одолеть какой-то из этапов развитии, не приобрести необходимые навыки: через среду или собственные особенности. В таком случае ему будет сложно развиваться дальше. Такие проявления могут быть вызваны расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания, задержками развития или другими состояниями у ребенка. Они поддаются коррекции, но ее эффективность напрямую зависит от того, насколько рано начать работать с ребенком.

Поэтому если вы видите, что малыш не может начать говорить, не общается с вами или со сверстниками – стоит как можно скорее обратиться к специалисту.

Как проходит сеанс у детского психолога

Для маленького ребенка диагностическая консультация длится около 45-ти минут. На первой встрече психолог знакомится с ребенком и родителями вместе, а потом занимается с ребенком. Занятие начинается в легкой игровой форме: специалист с ребенком играют и знакомятся, общаются о том, как прошел день, что хорошего или не очень случилось.

В течение занятия психолог использует различные подходы игровой и арт-терапии, основанные на научных методах психодиагностики, чтобы лучше понять ребенка и настроить его на сотрудничество.

С помощью проективных методов – например, рисование, психолог может узнать о бессознательных страхах и переживаниях ребенка, чтобы подобрать правильный подход к психокоррекции и разработать рекомендации для родителей.

"Для детей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития занятия проводятся в сенсорной комнате или кабинетах со специальным оборудованием. Благодаря ему ребенок в игре развивает координацию движений, учится фокусировать внимание, общаться, обслуживать себя – одеваться, пользоваться посудой. Для малыша такие занятие не утомительные и не вредны, но они очень помогают развитию", – поясняет Левицкая.

После занятия психолог общается с родителями, рассказывает об успехах ребенка и ставит уточняющие вопросы, если они возникли. После каждых трех-пяти детских консультаций принято делать одну консультацию с родителями – ведь от них в первую очередь зависит психологическое состояние и развитие ребенка.

Работа детского психолога – это и работа с родителями тоже.

Несколько отличается работа с подростками. На первой сессии или двух психолог также общается с ребенком и родителями, знакомится. Но в дальнейшем важно, чтобы подросток проявлял желание и готовность работать со специалистом. Приводить его на сессии под принуждением – не полезно и даже вредно.

Работа с психологом – это не разовый поход в больницу, как к стоматологу или на прививку. Такое сотрудничество – это длительный процесс, в который вовлечены и ребенок, и специалист, и родители, а следовать рекомендациям нужно не только в кабинете у психолога, а и дома.

Когда следует обратиться к психологу

"Я советую обращаться к детскому психологу в профилактическом порядке. Родители самостоятельно и даже врач-педиатр далеко не всегда могут оценить, правильно ли происходит развитие ребенка, имеет ли он достаточные навыки в своем возрасте. Поэтому важно консультироваться у детского психолога с маленькими детьми", – советует Ирина.

По ее словам, периодические консультации положительно влияют на взаимодействие родителей с ребенком и помогают лучше понимать друг друга.

Бывают случаи, когда помощь детского психолога необходима: ребенок плохо адаптируется в садике, с трудом находит общий язык в семье, резко начинает вести себя нехарактерно для себя или агрессивно.

Важно обратиться за помощью, если ребенок пережил травмирующее событие: резкое изменение окружения, смерть кого-то из семьи, тяжелой болезни с пребыванием в больнице. Родителям может показаться, что малыш нормально адаптируется к изменениям, и очень часто на детской сессии родители даже забывают сказать психологу, что семья недавно переехала, или родители развелись. Для взрослых это может пройти спокойно, но сильно повлияет на психологическое состояние ребенка.

Еще один тревожный признак: если ребенок часто болеет. Психика маленьких детей не может переработать все стрессы и эмоции, поэтому часто они соматизируются.

"Мы не можем уберечь своего ребенка от всех негативных эмоций, травмирующих событий или неожиданных новостей, но мы всегда можем вовремя обратить внимание на тревожные изменения и обратиться за помощью. Детский психолог поможет вам лучше понимать своего ребенка, а ребенку – спокойно развиваться, соответственно возрасту, формируя свою личность", – подытожила Ирина Левицкая.

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