Дискриминация по возрасту: как себя защитить, если не взяли на работу

Сейчас работодатели больше ищут молодых сотрудников

Почти половина безработных в Украине — люди от 45 до 60 лет. Работодатели часто даже не приглашают таких кандидатов на собеседование. Как защитить свои права, если вам отказали из-за возраста, рассказываем далее в материале.

Менеджера по продажам Дмитрия не взяли на должность из-за возраста, когда он вернулся из АТО. Место, где он работал, было уже занято. Ему было 45 лет, и он думал, что легко найдет новую работу, ведь имел 20-летний опыт ТОП-менеджера в ведущих компаниях.

Но на деле все оказалось не так просто. По словам мужчины, работодателям нужны 25-летние парни, максимум — 30 лет, с опытом работы 20 лет и знающих три языка.

Та же история произошла и с пенсионеркой Ольгой Романовой, которая сейчас работает в компании по поиску клиентов. Она говорит, что начинать пришлось с нуля, ведь было практически невозможно найти место, где бы не говорилось о возрасте.

Сюжет Дарины Труновой Видео: Сегодня

Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина подтверждает, что сейчас работодатели действительно больше ищут молодых и энергичных — тех, кто не обременен семьями и детьми.

"Если мы говорим о возрасте 45+, то это люди, которые чего-то достигли – руководители, для таких есть вакансии, но немного. Или это разнорабочие – не слишком высокооплачиваемая работа", – поясняет эксперт.

Что делать, если столкнулись с дискриминацией по возрасту: советы юриста

Если вас уже уволили или не взяли на работу из-за возраста – нужно написать обращение в государственную службу по вопросам труда или обратиться к омбудсмену, советует юрист Надежда Елкина.

Надежда Елкина Юрист

В такой ситуации человек пишет обращение к потенциальному работодателю с просьбой изложить факт или указать причины, почему ему отказывают в устройстве на работу. Если будет дан ответ, в котором содержаться конкретные факты дискриминации по возрасту, человек может обратиться в суд. Кроме того, соискатель может поднять резонанс в соцсетях, например в Facebook, потому что компании сейчас очень дорожат своей репутацией.

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