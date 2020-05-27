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Джамала о своем материнстве: "Ни книги, ни психолог до конца не расскажут, что делать именно с вашим ребенком"

Певица рассказала, как успешно совмещать материнство с работой

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала известная украинская певица и мама мальчика Эмира-Рахмана Джамала.

Певица Джамала с сыном Фото: пресс-служба

Джамала, два года назад вы впервые стали матерью. Как изменилась ваша жизнь с появлением сына? Быстро свыклись с новой ролью?

Моя жизнь изменилась полностью. Появился еще один человек, который приносит радость, счастье и требует очень много внимания. Но в целом свыкаться с этой ролью было легко – что тут свыкаться, природа гораздо мудрее всех нас. Она заранее всех подготавливает, и не зря ты носишь ребенка не два дня, не три, а целых девять месяцев. Этого времени достаточно, чтобы подумать, настроиться, и ты не то чтобы готова, ты – суперготова.

С появлением ребенка вы продолжали активно работать, не делая большого перерыва на декрет. В чем была самая большая сложность совмещать два важных для вас дела?

Декрет мне только снится, даже сейчас. Я, можно так сказать, с апреля ушла в декрет, но работа активно продолжается из дому. Я пишу музыку, участвую в социальных проектах, поступает очень много запросов на интервью, на выступления – сейчас онлайн, а год-два назад это были различные телешоу, эфиры, передачи, поездки, туры.

Самая большая сложность в совмещении материнства и работы, наверное, в том, что нужно больше времени на восстановление. Обязательно нужен перерыв и поездки на море, чтобы перевести дух. В принципе, два раза в год по две недели или чуть больше, мне хватало, чтобы восстановиться. Но отпуск нужен обязательно, потому что недосыпы, активные передвижения сказываются на состоянии, и чтобы продолжать любить свою работу и семью, нужно отдыхать.

Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмир-Рахманом Фото: пресс-служба

Со вторым ребенком уйдете в полноценный декрет или уже планируете новые рабочие проекты?

Посмотрев на мою активность в соцсетях за эти два месяца, кто-то уже назвал меня чуть ли не самой активной, потому что я действительно старалась не падать духом сама и поддерживать все время своих многочисленных подписчиков.

Нужно приспосабливаться к новой реальности. Я старалась создавать интересный контент про моду, музыку, уход за собой, игры с ребенком, разные социальные темы, а также про помощь врачам и обычным людям во время пандемии.

У вас маленький ребенок, много работы и муж, которому уделяете внимание. Как находите время на все? Возможно, пользуетесь какими-то методиками тайм-менеджмента?

Не знаю как, но время нахожу. Методики тайм-менеджмента нет, но у ребенка есть свое четкое расписание. Он просыпается в 7-7:30, завтракает, играет, в 13:00 у него отбой, час спит, потом снова прогулка, какое-то обучение и в 21:00 отбой. Поэтому, есть ли рядом я или мой муж, бабушка с дедушкой или няня, стараюсь всегда контролировать его график.

Джамала с сыном Фото: пресс-служба

Каких главных правил в воспитании ребенка вы придерживаетесь? И используете ли те методы, какими воспитывала вас родители? Или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Советчиков очень много, и желающих посоветовать также всегда будет много. Что-то спрашиваю, как было у подруг, как у родителей. Но признаюсь, что в большей степени полагаюсь на собственную интуицию. Все мы индивидуальны.

Ни книги, ни психолог до конца не расскажут, что делать именно с вашим ребенком. Поэтому в основном полагаюсь на себя: где-то ошибаешься, где-то – нет, это же жизнь.

Наверняка у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

В такие дни необходимо просто отдохнуть, поспать, погулять и просто вкусно поесть.

Как справляетесь с сыном во время карантина, находясь 24/7 в четырех стенах? Есть уже свои лайфхаки, чем занять ребенка, чтобы выкроить время для себя?

Непросто это – быть 24/7 и мамой, и певицей, и композитором, и лидером мнений. Признаюсь, у ребенка в жизни стало больше телевизора. Это необходимо, потому что, пока он занят просмотром, ты хоть немножечко отдыхаешь.

Столько, сколько мы смотрим мультиков сейчас – никогда не было до карантина. Но это просто невозможно – 24/7 любить, перебирать песочек, рисовать, учить буквы и цифры. Особенно если учесть, что в два года ребенок делает что-то 15 минут, ну 20 от силы. И так по кругу каждый день.

Я не верю, когда кто-то говорит, что прям целыми днями шьет, готовит и так далее. Ведь все происходит с твоим участием, ребенок не делает ничего сам. Поэтому хороший мультик с яркой развивающей картинкой спасает тебя на каких-то 30 или даже 40 минут.

Певица Джамала с мужем Бекиром Фото: пресс-служба

Касательно темы счастья. Вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Мне кажется, что тема счастья актуальна всегда: все его ищут, а на самом деле оно в мелочах. Счастливым можно стать просто от вкусного кофе или пирожного, улыбки ребенка, от прослушанного концерта, от написанной песни – у каждого свое счастье. Может, у кого-то это и дома с яхтами, но в моем понимании это все про очень простые вещи, мелочи, которые происходят в жизни.

Кроме семейного счастья, которое окружает меня каждый день, последний раз такой вот прям очень большой прилив счастья я испытала, когда у меня получилось сделать акцию "Меняю свои вещи на костюмы для врачей". Я, например, продала свой любимый синий комбинезон за какую-то тысячу гривен, затем накопила еще денег и купила 150 специальных защитных костюмов с шапочками, масками, бахилами. Мне даже прислали видео, как доставили в инфекционную больницу в Запорожье. В тот момент я почувствовала себя счастливой.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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