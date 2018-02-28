Энергетик Наталья: "Нет работы, с которой женщина не справилась бы, если захочет".

В спецпроекте "Power Women" сайта Сегодня и крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК мы рассказываем о том, что нет работы и профессий, которые не подвластны женщинам.

"Power Women" – спецпроект о женщинах, которые благодаря внутренней силе, энергии и харизме управляют миром вокруг себя, меняя его к лучшему. Они красивые, смелые, сильные и не подвластны стереотипам.

Наша первая героиня – энергетик Наталья Макарова. При выборе профессии она взяла пример со старшей сестры. Начинала свою карьеру электромонтером. А теперь она – начальник Мариупольской группы подстанций Приазовских ВЭС ДТЭК Донецкоблэнерго. В компании Наталья работает уже 14 лет, шесть из которых – на руководящей должности.

В ведении 49-летней Натальи – крупнейшая и сложнейшая группа подстанций региона. Она лично выезжает вместе с бригадой на ремонты в "серую" зону при повреждении оборудования из-за обстрелов. Часть ее подстанций находится в зоне соприкосновения. Но при этом Наталья уверена, что не бывает неженской работы.

"Я считаю, что нет работы, с которой женщина не правилась бы, если захочет, – говорит наша героиня. – И неважно, шахтер ты или электрик. Главное – желание. Жизнь – это движение, надо двигаться, учиться, изучать все. Как это – мужчина, к примеру, знает, как работает поезд или двигатель, а женщина нет? Женщина должна знать все. Я согласна с тем, что в быту можно считать традиционно женскими занятиями выпечку или шитье. А в остальном разделение весьма условно. К примеру, не зря именно мужчин считают лучшими поварами. Я не делю домашнюю работу на мужскую и женскую. В семье нагрузка должна ложиться на двоих. Если я весь день дома, а муж пришел с работы уставшим – конечно, я приготовлю ему ужин, а если наоборот, то, конечно уже он приготовит мне ужин".

Подзарядиться энергией Наталье Петровне помогает природа. Ее любимые курорты – Трускавец и Хмельник. А хобби очень неожиданное – работа на земле. Есть у ее семьи земельный участок, есть и сельхозтехника, с которой Наталья умело управляется. До работы в ДТЭК она занималась сельским хозяйством – обрабатывала несколько гектаров сельхозугодий, умеет водить трактор!

"Нет ничего лучше для подзарядки, чем сесть на трактор, почувствовать землю, вырастить урожай и ощутить эту бесконечную энергию роста. Для меня не имеет значения что выращивать. Главное – сделать это хорошо, чтобы это принесло радость детям и внукам". А детей у Натальи двое – сын и дочь, а также пятеро внуков. Дети также энергетики, поддерживают маму в увлечении землей и электричеством.

"Мечтаю об одном ко всем праздникам – чтобы мой коллектив всегда приходил ко мне на все собрания в полном составе. Чтобы ни с кем никогда не произошло несчастного случая. Хочется, чтобы они всегда были здоровы. У меня самый лучший коллектив в ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", – говорит Наталья.