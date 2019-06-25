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Финансовый вопрос: как разговаривать с мужчиной о деньгах

Решите со своим любимым мужчиной, какой тип распределения финансов устроит обоих

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Как говорить с мужчиной о деньгах
Как говорить с мужчиной о деньгах
Фото: pexels.com

Наш патриархальный мир понемногу смещается к гендерному равенству и женщина может зарабатывать больше мужчины. Или может зарабатывать меньше и быть на его содержании. А, может, вы зарабатываете приблизительно поровну, но даже в этом случае разговор о деньгах будет сложным. Почему же так трудно, например, сказать: "Любимый, мне нужны деньги". Ответ простой — для многих людей решать свои денежные задачи в одиночку оказывается гораздо проще, чем решать общие финансовые проблемы с кем-то вдвоем. Также нас учат не говорить о деньгах и так начинают недомолвки, умалчивание, когда стыдно и страшно говорить о деньгах.

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Как говорить с мужчиной о деньгах

  • Определите ваш вариант ведения бюджета. Самый простой способ начать разговор о деньгах — это рассуждения на тему вашего варианта ведения бюджета. Вы должны вместе решить, какой тип финансового планирования устроит обоих. Это может быть совместный бюджет или раздельный, или каждый из вас будет вносить какую-то часть в общий "котел", а часть — оставлять на личные расходы.
  • Подсчитайте основные совместные траты — еда, коммунальные платежи, развлечения и отдых. Это позволит стать вам обоим более финансово подкованными.
  • Расчет бытовых расходов — иногда представители мужского пола живут в неведении того, сколько стоят продукты, на сколько выросла ли плата коммуналку. Из-за этого они и думают о женщинах-"транжирах". Поэтому — собирайте чеки и чаще показывайте их мужчине, чтобы снять "розовые очки".

Как разговаривать с мужчиной о деньгах: основные принципы
Как разговаривать с мужчиной о деньгах: основные принципы
Фото: pexels.com

  • Реальные деньги — расскажите друг другу о ваших реальных финансовых возможностях. Не бойтесь спрашивать, например, какой отдых вы можете себе позволить и в какой стране.
  • Не ставьте ультиматумов — не требуйте деньги, особенно, если у любимого мужчины тяжелый период в жизни. Партнер может среагировать довольно жестко. Особенно если он привык делать все, чтобы его близкие и родные ни в чем не нуждались. Лучше поддержать любимого.
  • Не бойтесь говорить о деньгах. Лучше начать говорить о деньгах в начале отношений, а не в период накала страстей или когда финансы действительно будут нужны.
  • Выберите удобный момент для беседы. Не говорите о деньгах, когда ваш мужчина зол, расстроен или устал. Для начала дайте ему отдохнуть или выспаться.
  • Никогда не обобщайте. Например, говоря "У нас никогда нет денег" или упрекая в этом мужчину, вы больше финансов в свой кошелек не положите, а вот плохую энергию точно привлечёт, а потом – и ссору.

Напомним, что ранее мы писали о том, как изменился уровень финансового стресса в Украине

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