Финансы и отношения в 2019 году: гороскоп для каждого знака зодиака

Астрологический предсказатель дает возможность заглянуть в будущее

Стройте грандиозные планы на 2019 год. Фото: pixabay

До Нового 2019 года осталось всего неполных четыре месяца и уже можно строить свои планы. А чтобы не прогадать в финансовой сфере и что сделать с любовными отношениями, подскажут звезды.

Астрологический предсказатель дает возможность каждому знаку заглянуть в будущее и узнать, на какие вложение или траты следует рассчитывать, чтобы не пострадали отношения.

Овен

Вы наконец-то встретите человека, который поможет разрешить все проблемы и спорные вопросы. Поэтому, начиная с середины весны, у вас появится довольно много свободного времени. Постарайтесь провести его с пользой: посвятите себя семье, детям или заведите новые знакомства. Кстати, именно сотрудничество с новыми людьми может оказаться для вас очень успешным в финансовом смысле. Удача на вашей стороне в построении бизнеса со среды по субботу в марте, мае и июне.

Телец

Возможно, ваши финансовые дела будут продвигаться не так легко, как хотелось бы, однако это еще не повод перестать стараться и стремиться к лучшему. Ваше рвение на работе не пройдет мимо начальства незамеченным, а это главное. Ближе к лету непременно настраивайтесь на прибыльный лад. Не за горами романтическое отношение, которое от вас потребует делать выбор — в сторону любви или накоплений. Удача не покинет вас со вторника по пятницу в июне, октябре и декабре.

Близнецы

Весь год вас будут мучить вопросы поиска взаимопонимания — как с близкими людьми и коллегами, так и с совершенно незнакомыми. Постарайтесь формулировать свои мысли точнее и не совершать неоднозначных поступков, иначе их могут просто превратно истолковать. В любом случае, если по этой причине возникнут какие-либо трения и обиды. Делайте шаг к примирению первым. Финансовая стабильность не покинет вас с субботы по понедельник в феврале, мае и декабре.

Рак

На вас навалится куча всевозможных мелких проблем, которые нужно будет быстро решать. Однако переживать и волноваться нет повода: вы все успеете, возможно, у вас даже останется время на прекрасный отдых за городом. Знакомство с интересным человеком непременно улучшит настроение. А еще звезды рекомендуют вам заняться финансированием выгодного проекта. На первые дивиденды можно рассчитывать с четверга по воскресенье в марте, июне и августе.

Лев

В этом году никто вам не запретит жить в свое удовольствие и радоваться. И звезды будут максимально способствовать этому. Несмотря на то, что придется разобраться с кучей дел (в основном с финансовых), хорошее настроение не будет покидать вас. На работе от вас будет явно мало толку, поэтому вам вряд ли поручат ответственные задания. Хорошее время для финансовых вложений со вторника по среду в январе, апреле и июле.

Дева

Год почти целиком будет посвящен работе. Вы не получите большого финансового вознаграждения, однако заложите прочный фундамент для нового и интересного дела. Старайтесь побольше проявлять инициативу, активнее предлагать свои идеи. И вот увидите, в конце года вам будет за что себя похвалить. А для снятия напряжения можете устроить себе прогулки по магазинам. Финансы начнут работать на вас со среды по воскресенье в мае и октябре.

Весы

Ближе к концу осени кто-то из друзей будет нуждаться в вашей финансовой помощи — не отказывайте ему. Вам нетрудно это будет сделать. Год может ознаменоваться решением всех вопросов, которые долго висели в воздухе. Кроме того, в вашей жизни вновь появится человек, к которому вы когда-то питали весьма теплые чувства. Вы испытаете бурю положительных эмоций. Не пропустите важный период для финансовый прибыли в субботу в марте, апреле и августе.

Скорпион

В этом году вас может ожидать несколько поездок как близких, так и далеких. Вы будете много и убедительно говорить, общаясь с людьми, и не меньше делать. Однако, вполне резонно решив снять усталость в конце года, не принимайте большого количества алкоголя. Это может вам сильно повредить. А звезды настоятельно рекомендуют вам в этом году беречь свое здоровье и не тратить свои сбережения. Привлекательный период для финансирования с четверга по воскресенье в феврале, ноябре и декабре.

Стрелец

Один из самых благоприятных годов для того, чтобы заняться финансовыми вопросами. Диапазон этих вопросов может быть необычайно широк: от открытия нового счета в банке или крупной денежной сделки до покупки канцелярских принадлежностей или приобретение новых домашних тапочек. Все, что касается прибылей либо трат, вам будет удаваться легко с понедельника по четверг в июле, августе и октябре.

Козерог

В целом год пройдет удачно и размеренно, однако пристально следите за вашими недоброжелателями: повышается вероятность того, что они могут замыслить против вас что-либо не совсем приятное. Постарайтесь не затевать никаких глобальных дел, лучше выждать. Вы, как никто другой знак, можете точно рассчитывать наиболее благоприятное время для начала вашего пути к успеху, а оно появится не раньше субботы апреля, июля и сентября.

Водолей

Вы будете трудиться не покладая рук почти весь год. Но не просто так: за выполненную работу вас обязательно ожидает щедрое вознаграждение. Грех не воспользоваться возможностью поправить свое материальное положение, когда звезды вам так благоприятствуют. А в личной жизни вы себя проявите с совершенно неожиданной стороны. Ожидайте финансовой помощи со среды по воскресенье в мае, ноябре и декабре.

Рыбы

Начало года будет спокойным и ровным. То ли дело конец: на вас может свалиться такое количество информации, что вы просто не будете знать, куда ее девать и как воспринимать. Дабы не растеряться, научитесь четко планировать свое время и отделять второстепенные дела от малозначащих. А еще вас ожидает приятный финансовый сюрприз с понедельника по четверг в январе, марте и июле.

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