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Фотограф Марина Карпий: "Я абсолютно счастливая женщина, а не просто мама"

Успешный фотограф рассказала, как совмещает материнство с работой

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, свои хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала фотограф и мама двоих детей Марина Карпий.

Фотограф Марина Карпий с дочкой Фото: www.karpiy.com.ua

Марина, как и когда вы поняли, что хотите большую семью и ребенка?

Я это поняла, когда встретила своего мужа. Я поняла, что хочется много людей с такими же глазами, как у моего мужа. Поэтому желание иметь детей пришло именно после встречи с Гиги (Гиги Дедаламазишвили – фронтмен группы Mgzavrebi).

Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Скорее наоборот, родительство помогает моей карьере. Потому что с тех пор, как я стала мамой, я знаю как общаться с детьми и мне это очень помогает в семейных фотосессиях.

Марина Карпий с мужем Гиги и дочерью Лизи Фото: www.karpiy.com.ua

Вы сейчас живете на две страны – Украина и Грузия. Как другая культура отразилась на ваших материнских взглядах и методах воспитания?

Я обожаю то, что мои дети растут в двух странах. Потому что эта мультинациональность – очень на руку человеку, ведь он развивается вдвойне быстрее. Мои дети знают и русский язык, и грузинский. Они знают традиции, как Украины, так и Грузии. И мне кажется, что это очень здорово.

Не могу сказать, что это как-то отразилось на моих материнских взглядах. Просто я счастлива, что у моих детей есть возможность расти и развиваться в двух странах.

Если сравнить две культуры, возможно, вы что-то хотели бы посоветовать украинским мамам?

Нет чего-то особенного, чтобы я хотела посоветовать. Просто здорово, если ребенок с детства изучает еще какой-то дополнительный язык, кроме родного. Пожалуй, единственный совет, который я могу дать не только украинским, но и всем мамам – с раннего детства давать ребенку возможность изучать два языка. Билингвы – это круто.

За время карантина и самоизоляции выработали какие-то лайфхаки, как быть с детьми 24/7 и при этом находить время для себя и мужа?

Дело в том, что в карантин мне пришлось работать, и без делегирования я бы никак не обошлась. Как в принципе и в обычной жизни. У меня есть няня, которая помогает нам очень, за что я безумно благодарна ей. А еще очень жаль, что моя мама в Украине, и не имеет возможности прилететь, потому что она тоже очень помогает мне с детьми.

Марина Карпий с мамой и дочерью Фото: www.karpiy.com.ua

Но, скажу честно, даже думать не хочу, что было бы без няни, потому что я очень сильно устаю, если нахожусь с детьми целый день одна. Они очень у меня подвижны и совсем не сидят на месте, а я очень переживательная в этом плане и волнуюсь, чтобы никто никуда не попал ни в какую передрягу. Поэтому 24/7 я не выключаюсь и постоянно во внимании, и меня это сильно утомляет. Поэтому мой самый большой лайфхак – это няня.

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Честно сказать, у меня иногда бывают периоды, когда я волнуюсь за то, что я, возможно, недостаточно времени уделяю своим детям, возможно я где-то могла бы взять выходной и провести время с ними. Но потом я понимаю, что никогда не буду довольна собой, не буду идеальной. Но в то же врем, я нужна своим детям классной, активной, работающей мамой.

Для меня моя профессия и работа – это моя жизнь, а не просто инструмент для зарабатывания денег. Это мое предназначение. И когда я работаю, то таким образом я самореализовываюсь и получаю большое вдохновение, жизненные силы. Поэтому, мне кажется, что своим детям я нужна именно такая.

Фотограф Марина Карпий с дочерью Лизи Фото: www.karpiy.com.ua

В связи с тем, что было приостановлено авиасообщение, вы не прилетели в Киев, где у вас были назначены многочисленные съемки. Вы вышли из ситуации, использовав новые методы. Расскажите, как теперь все происходит и получается ли работать из дому с детьми?

Я, правда, не прилетела в Киев, где у меня было назначено просто огромное количество съемок. В результате те клиенты, которые хотели со мной встретиться офлайн, – для них не является проблемой перенести нашу съемку на неопределенное время, все были перенесено на июль. Надеюсь, я прилечу уже в следующем месяце и все брони смогу отснять и всех пофотографировать.

И да, я действительно придумала новый метод, как я могу, находясь в Тбилиси, дистанционно фотографировать моих клиентов онлайн. Это происходит следующим образом: мы бронируем дату съемки и время, в Киеве моему клиенту привозят аппаратуру, я подключаюсь онлайн и фотографирую непосредственно на фотоаппарат. То есть, это не скриншоты по мобильной связи. Это получается полноценная съемка на фотоаппарат, просто я нахожусь в экране мобильного телефона или компьютера.

Марина Карпий с мужем Гиги Фото: www.karpiy.com.ua

Дома работать получается, дети этому не помеха, потому что, как я уже говорила, у меня есть няня, которая помогает, и у меня есть возможность работать.

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?

Фотография – это моя жизнь. Я даже не представляю, чем бы другим я могла заниматься. Поэтому работа – это в принципе восстановление моих ресурсов, я получаю всю эту энергию взамен. У нас с работой взаимообмен.

Вы – счастливая мама? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло выгорание?

Я абсолютно счастливая женщина, а не просто мама.

Как достичь этого состояния, у кого произошло выгорание? Мне кажется, что нужно обязательно искать любимое дело и не загонять себя. Если есть возможность попросить кого-то о помощи побыть с детьми – просите, выходите куда-то подышать свежим воздухом одной, без детей, подумайте о том, что же нужно вам – это поможет. Потому что каждый день мы думаем о том, как позаботиться о других, и редко думаем о том, что же нужно себе, что именно мне приносит удовольствие.

Фотограф Марина Карпий Фото: www.karpiy.com.ua

Поэтому я предлагаю просто послушать себя и постараться исполнять свои желания и идти за своим любимым делом. Потому что мне это кажется единственным правильным ответом на все.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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