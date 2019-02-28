Фразы, которые бесят знаки зодиака

Слова, которые никогда не стоит говорить знакам зодиака

Фразы, которые бесят знаки зодиака Фото: pexels.com

То, что одного подбодрит, другого выведет из себя. Читайте, каких фраз стоит избегать в общении с разными знаками зодиака, чтобы не испортить с ними отношения.

Овен: "Подожди немного"

Огненные страстные и быстрые Овны терпеть не могут медлительных людей и когда из заставляют ждать. Им нужно здесь и сейчас. Например, если вы скажете " давай обсудим то позже", " потом перезвоню" и прочее в этом духе – это, мягко говоря, заставит их нервничать.

Телец: "Ты не прав"

Сомнение в его правоте никому не понравится, но упрямым тельцам – особенно. Также они терпеть не могут людей, которые хвастаются (и таким образом как бы дают им понять: " ты хуже меня, ты недостаточно хорош"), а также тех, кто плохо говорит о еде. Ведь представители этого знака любят хорошо и красиво покушать. Они прирожденные гурманы.

Близнецы: "Ты можешь помолчать?"

Рожденные под покровительством планеты коммуникаций Меркурия, Близнецы просто не могут не разговаривать, не обсуждать, не узнавать и не выяснять что-то новое каждую секунду. Он и просто живут общением, и лишать их такой возможности значит оскорбить их. А еще они страшно не любят, когда им задают глупые вопросы. Впрочем, это никто не любит.

Раки: "Давай сделаем это спонтанно"

Домашние замкнутые Раки любят все четко планировать заранее, составлять графики и планы надолго вперед. Поэтому любые внештатные ситуации выбивают их из колеи. Они уверены, что лучший экспромт – это тщательно продуманный план.

Лев: "Тебе это не идет"

Этим царственным особам идет все. По крайней мере, они в этом уверены. И боже упаси критиковать их в чем-то, будь-то внешность, какие-то решения или принципы. Лучший друг Льва – тот, кто умеет сделать ему комплимент и оценить его достоинства.

Дева: "У меня на этот счет другое мнение"

Они не любят слышать такие фразы как "меня не интересует твое мнение" или "мне все равно, что ты думаешь". Они очень дотошны и требовательны буквально ко всему, у них на все есть свое мнение и их очень оскорбит, если вы не захотите его выслушать.

Весы: "Выбирай быстрее"

Это адский ад для нерешительных и вечно сомневающихся Весов. Торопить их не стоит, поскольку они воспринимают это как давление. А этого они очень не любят. Чтобы сделать выбор, им нужно время все обдумать, рассмотреть плюсы и минусы всех возможных вариантов и только потом принять решение.

Скорпион: "Это ультиматум"

Не нужно ставить чувствительных Скорпионов в рамки. Они относятся к тем людям, на которых чем меньше давишь, тем больше от них получишь. Поэтому, чтобы не испортить отношений с этими людьми, избегайте категоричных выражений.

Стрелец: "Все плохо"

Стрельцы – неисправимые оптимисты и их раздражают нытики, пессимисты и любители придумывать проблемы из ничего. Также они терпеть не могут домоседов и тех, кто ведет пассивный тихий образ жизни. Постоянное движение, авантюризм и приключения – их альтер эго.

Козерог: "Зря ты это делаешь"

Представители этого знака упрямы и прямолинейны. И терпеть не могут, когда их осуждают, поскольку всегда уверены, что делают все правильно. Также Козероги не любят, когда нарушают их личностное пространство, расспрашивают об их личной жизни.

Водолей: "Это глупая затея"

Прирожденные новаторы или экспериментаторы как минимум не поймут этой фразы. Но скорее – обидятся или разозлятся. Если их идеи не признают и не уважают, они воспринимают это как личное оскорбление. Кроме того, это самый свободолюбивый Знак Зодиака, поэтому они терпеть не могут любой попытки контроля.

Рыбы: "Я слышал, о тебе тут говорили…"

Им важно, что о них думают другие, но Рыбы очень не любят сплетен о себе. Им важно признание их способностей и умений. Это те, кого мотивирует похвала больше, чем даже конструктивная критика.

Напомним, ранее мы писали, какие знаки зодиака не могут жить друг без друга.

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