Гадание: почему оно опасно для психики

Психотерапевты рассказали, к чему приводит гадание

Гадание может быть опасным Фото: Depositphotos

Многим из нас хотелось бы знать наперед, как сложится его жизнь, чего ждать от нее, станут ли мечты реальностью и будет ли место незапланированным приятностям? Но это занятие таит в себе ряд опасностей. Опуская мнение священнослужителей о ворожбе, рассмотрим ее самые распространенные негативные последствия с точки зрения психологии. О них нам рассказали Татьяна Михеенко, психолог высшей категории, психотерапевт, и Алла Чайковская, биоэнерготерапевт, член Украинского союза психотерапевтов и Ассоциации народной и нетрадиционной медицины Украины.

Опасность 1: Потеря смысла жизни

Гадания могут привести к потере смысла жизни Фото: Pixabay

Гадание в чем-то схоже с планированием будущего. Ведь человек прежде, чем задать свой вопрос, облекает его в слова, и в ходе поиска точных формулировок может открыть для себя другие желания и цели, или обнаружить, что нынешние – ложные. И это хорошо – существование человека станет более осознанным, а значит – он не скажет однажды: "Я прожил не свою жизнь". Но если ответы на эти вопросы не совпадут с ожидаемыми, то человек может еще больше запутаться в многообразии своих стремлений, что чревато в конечном счете потерей смысла каждого из них, то есть по сути – утратой цели своей жизни в целом. Особенно если он меланхолик, то есть склонен к драматизированнию и депрессии, или если человек уже долгий период не может разрешить одну и ту же проблему, или живет в фрустрации. А таких среди гадающих не меньше 99,9%. Ведь тем, кто имеет ясное представление о своей жизни, знать, какой она будет, не нужно априори.

Опасность 2: Можно наломать дров

Человек, наоборот, может услышать ожидаемое. Хорошо? Хорошо – он воодушевится, будет действовать активнее и сможет достичь своей цели. Но! Но одно ли и то же имеет ввиду человек, и его вещун (назовем так неведомый нам источник информации)? Вот вам исторический факт. В свое время Юлий Цезарь спросил у гадалки, стоит ли ему идти войной на варваров. Ответ был таким: "Если ты начнешь войну – все разрушишь". Легендарный полководец завоевывал народ за народом и радовался тому, как точно предсказанное совпадает с его стремлениями и ожидаемыми результатами. Но именно варвары стали бомбой замедленного действия, и их многоразовые восстания против положения дел в Римской империи историки называют одной из значимых причин ее развала. Таким образом подобно Юлию Цезарю человек может вдохновиться пророчеством и "пойти в наступление" к желаемой цели, но в результате только наломает дров.

Опасность 3: Мечта не исполнится никогда

Гадание не приводит к исполнению желаемого Фото: Pixabay

Такая опасность тем вероятнее, чем больше человек верит в судьбу. А гадают вообщем-то в подавляющем большинстве как раз те, кто считает, что чему быть, того не миновать. Но если присмотреться к таким людям внимательнее, то они всегда перекладывают ответственность за свое счастье не только на фатум, но и на других людей. А тот, кто инфантилен и бездействует, чаще всего остается ни с чем. Например, в практике наших экспертов полно случаев, когда одинокая многие годы женщина, узнав, что выйдет замуж, скажем, за брюнета с голубыми глазами, который занимает высокое положение в обществе, переставала что-либо делать, чтобы встретить этого самого мужчину, и твердила что-то вроде: "Если пророчество верно, будущий муж может просто однажды перепутав двери, позвонить в мою". И такая фаталистка продолжала жить в режиме "работа-дом-работа", все выходные проводила на диване у телевизора или в гостях у таких же холостячек, то есть она почти не пересекалась с мужчинами, а тем более обеспеченными, как-то было предсказано – ведь такие не ездят в маршрутках. Она не посещала салоны красоты и была не сильно озабочена, стильно ли она одета – ну, как такая "мышь" может зацепить хоть какого- нибудь мужчину, не говоря о "принце".

Опасность 4: Утрата благополучия

Фаталисты рискуют "заработать" еще одну проблему – разрушить нынешнее благополучие. Услышав пророчество, такие гадающие начинают усердно разваливать настоящее. А ведь оно далеко не всегда так плохо. К примеру, в память одного из наших экспертов врезался такой случай. Однажды на прием к нему – психологу, – как к последней надежде попал некогда очень обеспеченный, целеустремленный и во всех сферах успешный мужчина. Как-то при гадании он услышал, что станет еще более удачливым, если перестанет цепляться за материальное. Очень быстро он оказался членом какой-то секты, отдавал на свое "духовное развитие" немалые средства, он перестал развивать бизнес, мол, дела будут продвигаться сами и даже лучше, главное – "найти себя", и в конечном итоге он потерял не просто многое, а все – у него не стало семьи, ему не было чем заплатить за квартиру и даже нормально поесть.

Опасность 5: Закрепление психотравмы

После похода к гадалке психотравма может закрепиться Фото: Pixabay

Человеку со здоровой психикой и высокой самооценкой нет необходимости заглядывать в будущее – он и так знает, каким оно будет, потому что знает, как его создавать, считает, что нет ничего невозможного и что автор всех событий в его жизни он сам и только он. Гадают, как правило, те, кто имеет психотравму. Из-за целого букета комплексов, страхов и сомнений, установок на никчемность, на постоянные сомнения "а прав ли я", порожденных этой травмой, человек запрещает себе задаваться вопросом "а чего хочу лично я?" и боится принимать самостоятельные решения, а потому ищет подсказок у прорицателей. Притом каждую из них он всегда трактует через призму психотравмы, а потому видит в ней только те указки, которые могут подпитать травму, и принимает решения, которые будут его разрушать. Ведь по законам психики жертва всегда стремится выполнить программу самоуничтожения. Безусловно, неосознанно. В подавляющем большинстве случаев психотравма наносится в детстве, а далее по указанному принципу только закрепляется. Потому нужно не гадать, а идти к психологу – он поможет снять самозапрет на освобождение своего истинного "я", поможет полюбить себя и разрешить себе быть кузнецом своей жизни.

Осторожно! Вас подстерегают "убийцы"

Если мы условились, что заглядывание в будущее – реальное явление, то должны поверить и в то, что некоторые источники могут выдавать заведомо ложную информацию, чтобы разрушить человека и его жизнь, и подпитаться его негативными эмоциями, а таковые при крахе всего и вся возникают в большом количестве. Вероятность нарваться на "убийцу" тем выше, чем серьезнее форма гадания. Скажем, вытягивание из-под подушки записочек с вариациями ответов на волнующий вопрос – скорее не ворожба, а забава. А вот гадание на картах Таро, спиритизм, чревовещание – это уже игра в рулетку. Небезопасны и гадания при помощи ряда обыденных вещей – в руках доморощенной ворожеи (то есть вас, если вы решите погадать), они могут превратиться в инструмент саморазрушения – вы не знаете всех тонкостей гадания и можете услышать "не то". Это: зеркала – с точки зрения биоэнерготерапевтики они являются порталами к ментальному телу человека, свечей – огонь разрушает зарядовые частицы воздуха, и он принимает не газообразную форму, а плазменную (в магии считается, что в таком месте воздух может проводить информацию, которую невозможно транслировать через газ), и воды – она отличный "диктофон", а что на него было записано до того, как вы его используете, знать вы – не провидец, – не можете.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда нужно обратиться к психологу. "Сегодня" также писали о главных качествах сильных духом людей.

Смотрите видео, как правильно загадать и сформулировать желание:

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