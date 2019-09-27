Где взять силы на все: три основных источника энергии
Займитесь своим здоровьем и мыслями
Иногда случается так, что вы чувствуете себя очень уставшим, пустым и разбитым, хотя, вроде, не так много и сделали. Причиной тому может быть выгорание и отсутствие энергии. Как только вы ее восстановите, то сможете снова покорять мир.
Совершенно секретно: кто такие энергетические вампиры – смотрите видео:
Важно понимать, что энергия человека – это не пустые слова, а мощный заряд, благодаря которому мы можем развиваться, работать, строить отношения, фонтанировать идеи и воплощать их в жизнь.
Вашему вниманию три основных источника энергии человека:
Во время сна, человек восстанавливает силы, занимаясь спортом, мы делаем тело сильнее и получаем дофамин – гормон радости. Здоровое питание – как топливо для автомобиля, зальешь некачественное и машина работает плохо.
Важно осознавать, когда вы становитесь физически сильнее, то развиваете тем самым внутреннюю силу и волю.
Часто мы "варимся в собственном соку" и никак не можем понять, как действовать или что мешает сделать свой первый шаг в нужном направлении. Тогда важно научиться свои чувства проговаривать – с друзьями, близкими, родственниками.
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Бывают также тревожные состояния и постоянное напряжение, в таких ситуациях было бы уместно обратиться к психологу, который помог бы вам решить внутренние проблемы, которые забирают слишком много нашей энергии.
Медитация и различные письменные практики очень помогают успокоится, подумать, переосмыслить и настроиться на нужный лад. Научитесь медитировать и начните записывать свои мысли на бумаге – это очень мощные инструменты для восстановления сил и вашей внутренней энергии.
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