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Как стать более женственной: советы

Основные способы стать более женственной и чувственной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Как стать более женственной
Как стать более женственной
Фото: pexels.com

Современный мир сделал женщин намного сильными, грубыми, чем их предшественницы. В некоторых случаях именно эта сила и отталкивает мужчин от представительниц прекрасного пола. Возникает вопрос, что же надо делать, чтобы стать более женственной. Читайте в нашей подборке основные способы стать более женственной и чувственной.

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Как стать более женственной

  • Балуйте свои чувства. Например, покупайте цветы и ставьте их возле кровати, ходите в парфюмерные салоны и окружите себя ароматами, готовьте себе качественную еду, вкусом которой вы действительно можете наслаждаться, слушайте изысканную музыку. Это позволит вам стать более нежной.
  • Балуйте свои органы чувств. Это поможет вам замедлиться и наслаждаться моментом. Ваше сердце станет мягче, и это будет привлекать мужчин вокруг.
  • Балуйте свое тело. Например, сходите на танцевальный мастер-класс; примите горячую ванну с пенной, регулярно делайте маникюр и педикюр, купите красивое постельное белье и спите обнаженной, выделяйте в своем даже скромном бюджете деньги на качественный шампунь и кондиционер. Так вы станете намного красивее.
  • Дышите и анализируйте. Когда вы начинаете свой день и заканчиваете вечер, несколько минут просто глубоко и спокойно подышав, вы снимаете напряжение с тела и позволяете стрессу уйти из вашей жизни и привлечь покой.

Как научится женственности
Как научится женственности
Фото: pexels.com

  • Уважайте свои плотские желания. Вызывайте ощущения желания несколько на несколько минут каждый день, чтобы стать более сексуальной девушкой. Для этого можно почитать роман или пофантазировать о прошлой любви, надеть шелковую ночнушку или красивое белье, которое нежно касается твоего тела и дразнит фантазию, заняться спортом.
  • Вдохновляйте себя. Запустите свое воображение, и позвольте своему разуму укрепить вашу уверенность в себе и пробудить женскую силу. Будьте творческими - и тогда и в общении с мужчинами вы будете более игривой и открытой.
  • Смотрите фильмы. Нужно смотреть правильные фильмы — там, где есть пример истинной женственности и мужественности.
  • Окружать себя красивым. Одевайтесь в яркие и светлые тона, используйте в одежде цветочный принт, носите на себе как можно больше женственных элементов: серьги, цепочки, бусы, кольца, каблуки.
  • Следить за речью и движениями. Движения должны быть плавным, а голос — спокойным и тихим.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие черты характера у женщин привлекают мужчин

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