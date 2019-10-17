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Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта 

Не пытайтесь никого менять, займитесь собой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Не старайтесь поменять своего мужчину
Не старайтесь поменять своего мужчину
Фото: stocksnap.io

Мужчина с женщиной знакомятся и начинается романтический период с ухаживаниями. Если все складывается удачно, то это перерастает в отношения. Вот только как их не разрушить, и даже, наоборот, улучшить знают не все женщины.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях – смотрите видео:

Вашему вниманию три самые главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами.

1.Женщина хочет стать всем

Если женщины начинают ревновать мужчину к бывшим женам и их детям, к родителям, друзьям и коллегам, то это только раздражает. В результате женщина начинает обижаться на мужчину за то, что он в выходной едет помочь своей маме или зайдет с коллегами на пиво после работы, а мог ведь провести это время с ней.

В отношениях у каждого из вас есть свое прошлое, настоящее и будущее и при этом никто из вас не должен не должен от этого отказываться или требовать отказаться. Если женщина ставит ультиматум: или я, или "они" (остальной мир), то она рано или поздно непременно потерпит фиаско.

2.Женщина постоянно выдвигает претензии

Требования, претензии и упреки всегда раздражают, особенно – если если слышишь их постоянно. В результате женщина превращается в сварливую, недовольную, ворчащую тетку, которой только дай повод, чтобы высказать свои обиды и неудовольствие.

Не без того, что есть и правда ситуации, которые просто требуют такого поведения, чтобы показать мужчине, что он правда неправ. Но так же часто нет объективных причин себя так вести – помните, все проблемы в голове.

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3.Мужчина не оправдал ожидания женщины

В отношениях мужчины и женщины придерживаются разных правил. Одно из них – когда мужчина выбирает женщину, он рассчитывает, что она не изменится, а когда женщина выбирает мужчину, она надеется, что он станет лучше.

Создавая отношения, наедятся на то, что человек поменяется – глупо. И поменять кого-то мы не можем, только себя. В результате у женщин могут появится те самые претензии, про которые шла речь ранее. Запаситесь терпением и работайте над собой, а ваш мужчина либо подтянется к вам, либо вы поймете, что у вас по-разному расставлены жизненные приоритеты.

Тем временем мы выяснили, кто должен разговаривать с детьми о сексе.

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