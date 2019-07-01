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Гороскоп на 1 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 1 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2019 года, предусматривает, что день следует посвятить работе на перспективу. Нынче вам необходимо быть пунктуальным. Любое промедление может навредить вашему делу. Но и торопиться вам тоже не рекомендуется.

С чем вам надо сегодня бороться, так это с беспорядком в своих мыслях. Тогда вы сможете без лишних усилий достичь того, к чему стремились. 

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Овнов

Вам следует соблюдать осторожность в отношениях с коллегами. О чем бы вас сегодня ни спросили — отвечайте честно, но не особо вдаваясь в подробности. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Тельцов

Сейчас вы можете позволить себе несколько сбавить темп в работе, а в личной жизни нужно научиться идти на уступки и быть более открытым. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Близнецов

Ваше материальное положение может значительно улучшиться благодаря помощи людей, которым вы не безразличны. Но не забывайте о благодарности! 

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Раков

Сегодня критики могут наброситься на вас, поэтому придется защищать свои интересы. Никому не позволяйте выставить вас в неприглядном свете.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Львов

Не стоит спорить с руководством. Постарайтесь быть объективным и здраво оценивать как ваши, так и его предложения. Ищите компромиссное решение.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Дев

Действуя против правил, рискуете нажить неприятности. Попробуйте предусмотреть все нюансы и не допускать повторения подобной ситуации.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Весов

Ваши усилия не могут быть не замечены и не поощрены со стороны начальства. Проявите себя и докажите всем, что вас есть за что хвалить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Скорпионов

Об отдыхе на данном этапе жизни вы можете только мечтать. Увы, дел в этот день накопится столько, что работать придется до позднего вечера.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Стрельцов

В этот день вам не удастся оптимизировать процесс работы. Ни времени, ни возможностей для этого у вас не будет. Постарайтесь все же добиться результата.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Козерогов

Нынче вам необходимо быть пунктуальным. Любое промедление может навредить вашему делу. Но и торопиться вам тоже не рекомендуется.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Водолеев

С чем вам надо сегодня бороться, так это с беспорядком в своих мыслях. Тогда вы сможете без лишних усилий достичь того, к чему стремились. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Рыб

Нынешний день следует посвятить работе на перспективу. Что касается вопросов, которые вас беспокоили, то они разрешатся самым неожиданным образом.

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Источник: Сегодня
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