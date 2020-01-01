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Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака: чего ждать от первого дня Нового года

Астрологический прогноз на 1 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:24

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Овна

Для вас наступает хороший период, когда вы можете проявить все свои творческие способности. Не стоит засиживаться в четырех стенах, идите гулять, веселиться, знакомиться и творить. Вы сегодня в ударе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Тельца

Сегодня вам будет улыбаться удача во всем: рабочая сфера подарит новые возможности и перспективы, друзья с радостью поставят плечо и пригласят вас на вечеринку, а родные и близкие люди – готовы всегда прийти на встречу. Получайте удовольствие от сегодняшнего дня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня вашей энергии хватит на то, чтобы переделать все дела. Кроме того, вам хватит времени и на то, чтобы пойти на свидание с человеком, который давно привлек ваше внимание. Наслаждайтесь днем и хорошей компанией.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Рака

Идеальный день для отдыха на природе. И не смотрите на погоду за окном, главное -хорошее настроение и положительные эмоции, которые вам подарят друзья, с которыми вы разделите свой отдых.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Льва

Сегодня вас могут попросить о помощи и даже не один раз. По возможности – помогайте, на вас это окажет положительное влияние. А вечер постарайтесь не просидеть дома, ведь вам просто необходимо провести его в шумной и веселой компании.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Девы

Благоприятное время для знакомств и пополнения вашей базы полезных контактов. Возможны конфликты в семье – лучше это время постараться максимально контролировать ваши эмоции и слова, тогда сохраните мир.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Весов

Сегодня энергия будет быть из вас ключом. Воспользуйтесь этим и постарайтесь успеть сделать как можно больше. Встречи с друзьями принесут душевное тепло и много положительных эмоций.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Скорпиона

В первый день Нового года вы можете позволить себе совершить большую покупку и обзавестись недвижимостью или машиной. Это подарит вам уверенность в своих силах и возможностях. Но не останавливайтесь на достигнутом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Стрельца

Пришло время активных действий. Хотели изменений в жизни – вперед, у вас для этого есть все необходимое. Меняйте работу, имидж, место жительства – все будет даваться вам легко и принесет положительные эмоции.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Козерога

Карьерные вопросы сегодня будут стоять на первом месте. Можете получить прибавку, повышение или завести знакомство с богатыми и успешными людьми. Главное во всем этом потоке – не забывайте отстаивать свои интересы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ожидает активный и насыщенный день, когда у вас все будет получаться и приносить хорошие результаты. Начинайте новые проекты, стройте грандиозные планы и не забудьте похвалить себя за проделанную работу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет день насыщен различными творческими делами, активными процессами, которые не дадут скучать. Сможете проявить себя как специалист и зарекомендовать себя потенциальным работодателям. Будьте смелее.

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Источник: Сегодня
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