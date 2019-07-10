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Гороскоп на 10 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 10 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019 года, предусматривает, что намеченные планы, скорее всего, не принесут желаемого результата. В этот день лучше заниматься только теми делами, в успехе которых вы уверены. Не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из рук. Дома вы сможете успокоиться и забыть обо всех неурядицах.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Овнов

Приготовьтесь к переменам — задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Но не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Тельцов

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Близнецов

Нынешний день совершенно не подходит для заключения сделок и принятия важных решений. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на советы со стороны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Раков

Вас ожидает достаточно плодотворный день. Вы много сможете добиться и послужите примером для коллег. В этом случае вы вполне можете гордиться собой. 

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Львов

У вас появятся перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Правда, придется хорошо потрудиться, чтобы добиться желаемого. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Дев

Не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Для начала изучите дело, которым вы планируете заниматься, потом приступайте к действиям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Весов

От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие финансовые успехи и отношения с противоположным полом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Скорпионов

Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу на втором плане. Только дома вы сможете успокоиться и забыть обо всех неурядицах.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Стрельцов

Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из рук — сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Козерогов

Намеченные планы, скорее всего, не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Водолеев

Сегодня вы почувствуете разочарование буквально во всем. Близкие люди помогут вам преодолеть это сложное психологическое состояние.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для Рыб

В этот день лучше заниматься только теми делами, в успехе которых вы уверены. В противном случае неудачи могут выбить вас из колеи.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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