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Гороскоп на 10 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 10 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:01

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Овна

Рабочие вопросы решаются без проблем и задержек, а вот с романтическими – стоит немного подождать. Наиболее подходящий для этого момент будет во второй декаде месяца – могут появиться тенденции к восстановлению ранее прерванных отношений или желание разобраться в своих.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Тельца

Может произойти всплеск негативных эмоций. Будьте аккуратны и сдержаны сегодня. Не подписывайте сегодня важные документы, также не рекомендуется делать крупные покупки. Лучше займитесь работой по дому.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Близнецов

Отличный период для любви и романтики. Делайте приятные сюрпризы своим возлюбленным, проявляйте свои чувства и составляйте вместе планы на будущее – они сбудутся.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Рака

Не старайтесь перетянуть на себя всю ответственность в семье. Распределяйте поровну обязанности по дому и не забывайте об отдыхе. И придумайте, как можно освежить романтику в вашей супружеской паре.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Льва

Всю информацию, которую услышите сегодня, придавайте сомнению и доверяйте только проверенным источникам. Будьте осторожны в обращении с техникой и различными приборами.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Девы

Сегодня хорошо будет заняться вашими отношениями – проведите больше времени со своими возлюбленными. Поймите чего вы хотите на самом деле, как сделать так, чтобы ваши желания совпадали с возможностями и имели успех. День созерцания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Весов

Ваша карьерная хватка сегодня на высоте. Независимо от вашего выбора профессии или бизнеса, стремитесь быть "в тонусе". Вы должны выделяться из среды окружающих большой жизненной активностью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Скорпиона

Стресс и нервозность сегодня могут появиться с самого утра. Постарайтесь взять себя в руки и приглушить все приступы вашего беспокойства и тревоги. Не забывайте об отдыхе и питании – они сегодня ваши верные помощники.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Стрельца

Самое подходящее время для воплощения всех заветных желаний. Сегодня можно вкладывать деньги в недвижимость или проекты, которые с ней связаны. Отличное время для покупки автомобиля или квартиры.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Козерога

Сегодня семейный день. Проведите его с родными и близкими, поиграйте с детьми, а перед сном еще и сказку почитайте – это зарядит вас положительными эмоциями надолго.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Водолея

Сегодня день для романтических признаний и красивых жестов. Дарите подарки, делайте комплименты и получайте их сами – Водолеи сегодня непревзойденные любовники.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 10 октября 2019 года, для Рыб

Сегодня вас ждет семейная гармония. Домочадцы будут поддерживать вас и идти вам навстречу. Постарайтесь больше времени провести дома с близкими людьми.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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