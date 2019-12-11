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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака: загадывайте желания

Астрологический прогноз на 11 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:17

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Хорошее время, чтобы наладить свои отношения с родственниками и друзьями. И лучшее время для этого – вечер. День же лучше посвятить активной работе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Сегодня вас ждет эмоциональный день, когда можно будет показать окружающим, какой вы человек на самом деле. Будьте собой, но не теряйте бдительность.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Отличный день для знакомств и социальной деятельности – сможете провести время не только весело, но и полезно. Вечером можете помечтать и пускай ваши желания будут смелыми – они обязательно сбудутся.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Большинство планов на сегодня будут удачно реализованы, если вы позаботитесь о своем здоровье. Правильное питание, немного спорта, много свежего воздуха, сна и вы – непобедимы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Удачный день для реализации даже самых смелых планов и желаний. Не ленитесь и плодотворно работайте, чтобы получить хороший результат.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Сконцентрируйтесь сегодня на рабочих вопросах, чтобы закончить начатые проекты и успеть завершить все сделки в этом году. Важный стратегический день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Планируйте сегодня вашу жизнь на ближайшие полгода. Отдых, новые проекты, семейные поездки, масштабные покупки – все будет успешно реализовано. Главное – перенести на бумагу все, что у вас в голове.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Мечты имеют свойство сбываться, поэтому не сдерживайте себя и мечтайте по крупному. Записывайте все в блокнот и начинайте работать над их реализацией. Карту желаний составить тоже будет не лишним.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Работа – это хорошо, но постарайтесь не забывать о своих родных и близких, ведь им тоже необходимо внимание. Вечер проведите за семейным столом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Сегодня у вас с любимым человеком могут возникнуть недопонимания и возможны даже конфликты. Постарайтесь максимально не усугублять ситуацию и по возможности провести день наедине с собой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Сегодня возможны произойдут важные пертурбации на работе, поэтому будьте максимально спокойны и реагируйте на все адекватно. Вас могут повысить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Можете почувствовать сегодня желание провести время наедине с собой в тишине и спокойствии. При возможности – воплотите это желание в жизнь, чтобы немного перезагрузиться и отвлечься.

Тем временем мы выяснили гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака.

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