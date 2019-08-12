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Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 12 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019 года, предусматривает, что поспешные и преждевременные выводы могут повредить вашей дальнейшей профессиональной и личной жизни. Не спешите — всему свое время.

Монотонная работа обязательно скажется на вашем настроении. Однако этот день просто надо пережить: уже завтра все окажется куда проще и радостнее.

Будьте осторожны, попытайтесь предусмотреть действия коллег и партнеров. Если вы этого не сделаете, их деятельность может оказаться для вас ударом в спину.

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Овнов

Звезды не рекомендуют вам поднимать важные вопросы. Из-за большого количества рутинных дел вы вряд ли будете способны принять адекватное решение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Тельцов

Очень важно сегодня быть готовым идти на компромисс. И лучше было бы, чтобы вы сделали первый шаг. Возможно, это сложно для вас, но необходимо.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Близнецов

Поспешные и преждевременные выводы могут повредить вашей дальнейшей профессиональной и личной жизни. Не спешите — всему свое время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Раков

Монотонная работа обязательно скажется на вашем настроении. Однако этот день просто надо пережить: уже завтра все окажется куда проще и радостнее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Львов

Нынче вы окажетесь генератором разнообразных идей. Делитесь мыслями с коллегами, сами вы все свои задумки воплотить не сможете.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Дев

Не нужно вмешиваться в чужие дела и пристально следить за действиями коллег. У вас достаточно своих дел — вот их решением и займитесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Весов

Если здоровье не позволяет вам работать много и плодотворно, то как минимум следует сбавить темп. А еще лучше взять отгул и хорошенько отдохнуть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Скорпионов

Сейчас нужно избегать вложений там, где вам обещают очень быстрый возврат денег. Во всем руководствуйтесь интуицией — тогда сможете избежать ошибок.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Стрельцов

Наступает ответственный период, в течение которого ваше присутствие на работе будет крайне важно, так что сейчас забота о здоровье важна как никогда.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Козерогов

Нынче на вас навалится слишком много забот, касающихся личной жизни, это значительно усложнит выполнение служебных обязанностей. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Водолеев

Все ваше внимание сегодня будет обращено на человека, которому сейчас необходима ваша поддержка. Так что свои заботы придется ненадолго отложить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 12 августа 2019 года для Рыб

Будьте осторожны, попытайтесь предусмотреть действия коллег и партнеров. Если вы этого не сделаете, их деятельность может оказаться для вас ударом в спину.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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