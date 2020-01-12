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Гороскоп на сегодня: Овнам нужна передышка, а Ракам привести домашние дела в порядок

Астрологический прогноз на 12 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:34

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Овна

Сегодня можете почувствовать упадок сил и отсутствие энергии. Не мучайте себя – постарайтесь расслабиться и отдохнуть как следует. Это для вас знак передышки перед новой трудовой неделей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Тельца

Не стоит сегодня активничать с работой и тем более менять ее. Лучше сконцентрируйтесь на себе и своих эмоциях, разберитесь, чего хотите на самом деле и что вам приносит удовольствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Близнецов

Отличное время, чтобы заняться своим здоровьем. Спорт, правильное питание и режим дня – все, что нужно, чтобы чувствовать себя на высоте. Вечер проведите в тихой обстановке, предаваясь мечтам и раздумьям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Рака

Благоприятный период, чтобы привести домашние дела в порядок. Устройте генеральную уборку, выбросите ненужные вещи и обзаведитесь полезными привычками, чтобы регулярно поддерживать дом в чистоте.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Льва

Хороший день, чтобы провести его с любимым человеком. Устройте прогулку на воздухе, презентуйте что-то приятное, приготовьте ужин. Все ваши действия непременно будут иметь отдачу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Девы

Здоровье у вас сегодня будет стоять на первом месте. Купите абонемент в спортзал, закупите полезных продуктов для их приготовления дома, установите себе напоминание о том, что пора пить воду.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Весов

Сегодня на вас может напасть лень, но поддаваться ей не стоит. Лучше напишите план, где четко пропишите все свои дела и временные рамки на каждое из них. Тогда ваше воскресенье пройдет продуктивно и вы не будете корить себя за бесполезный день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Скорпиона

Не лучшее время для одиночества. Лучше проведите день со своими родственниками, семьей или друзьями. Этот день отлично подходит для обмена энергиями и эмоциями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Стрельца

Посвятите сегодняшний день вашим отношениям. Проведите время вместе, сделайте то, что давно хотели, но все время откладывали или займитесь чем-то новым для себя. Вечер идеально подходит для романтического ужина.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Козерога

Вы сегодня неотразимы и поэтому будете непременно иметь успех у противоположной стати. Наслаждайтесь вниманием, но будьте осмотрительны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Водолея

Срочно займитесь своим здоровьем и приведи его в порядок. Режим дня, сна и питания должны быть соблюдены четко, как часы. Спорт или любая другая активность также нужно вводить в свою жизнь, иначе начнете болеть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 января 2020 года, для Рыб

Сегодня день для культурного обогащения. Настройтесь на позитивный лад, почитайте хорошую книгу или посмотрите поучительный фильм, сходит на выставку или в музей. Все это духовно обогатит вас и даст возможность переключится и расслабиться.

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Источник: Сегодня
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