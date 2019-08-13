Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 13 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 13 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019 года, предусматривает, что нынешним днем вам следует быть скромнее. Скорее всего, ваши старания произвести впечатление не достигнут нужного вам результата. 

Сегодня вы вполне можете впасть в немилость к начальству. Следите за каждым своим словом и действием и держите эмоции при себе.

Но принимаясь за новое дело, сохраняйте спокойствие и не думайте о трудностях. Раз уж начальство поручило его вам, значит, для этого есть веские причины. 

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Овнов

Сегодня любая мелочь будет отвлекать вас от работы. Сделайте все возможное, чтоб сосредоточиться на деле, иначе проблем не оберетесь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Тельцов

Если подчиненные не справляются с работой, для начала разберитесь, в чем причина. Вовремя данный совет поможет коллегам мобилизировать усилия.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Близнецов

В случае если в работе что-то идет не так — значит нужно обратиться за помощью. И не сомневайтесь, коллеги обязательно вас поддержат, правда, не все.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Раков

Не торопитесь переключаться с одного вида деятельности на другой. Иначе завтра придется расхлебывать последствия столь бурной деятельности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Львов

Найдите время для того, чтобы повысить свою квалификацию. В ближайшее время новые знания обязательно пригодятся вам в работе.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Дев

Принимаясь за новое дело, сохраняйте спокойствие и не думайте о трудностях. Раз уж начальство поручило его вам, значит, для этого есть веские причины. 

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Весов

Нынешний день обещает быть настолько удачным, что вам покажется фантастическим подобное стечение обстоятельств. Не ленитесь — и успех вам гарантирован.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Скорпионов

Финансовые трудности окажутся временными, а проблемы личного характера дальше откладывать нельзя, придется их решать, причем быстро.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Стрельцов

Сегодня вы вполне можете впасть в немилость к начальству. Следите за каждым своим словом и действием и держите эмоции при себе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Козерогов

Такая активность, как сегодня, просыпается в вас не особо часто. Постарайтесь не упустить момент и выполнить больше дел, чем вы запланировали. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Водолеев

Нынешним днем вам следует быть скромнее. Скорее всего, ваши старания произвести впечатление не достигнут нужного вам результата. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 13 августа 2019 года для Рыб

Запланированные на сегодня дела вряд ли смогут быть реализованы. По не зависящим от вас обстоятельствам вы будете вынуждены изменить планы.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на август 2019 для знака Рыбы: цените то, что имеете Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: вы готовы к переменам в личной жизни Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: пришло время перезагрузки Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: не давайте несбыточных обещаний
знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
Что такое интервальное голодание, и нужно ли оно вообще
Что такое интервальное голодание, и нужно ли оно вообще
Презентабельный смартфон с неплохой «начинкой»
Презентабельный смартфон с неплохой «начинкой»

Популярные статьи

Вчера, 18:13Events

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

Вчера, 16:46Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Вчера, 16:01Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Вчера, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Вчера, 12:52Fun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Вчера, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

11 августаТехно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

11 августаFun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

11 августаШоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

11 августаПсихология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Знаки Зодиака, которые сами убивают свою любовь
Знаки Зодиака, которые сами убивают свою любовь
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов