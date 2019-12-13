Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака: проявляйте свои чувства

Астрологический прогноз на 13 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Овна

День может пойти не по плану, но это не должно вас останавливать. В результате получиться не хуже и даже веселее, ведь вы придете к своему успеху новым путем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Тельца

Любовь во всех ее проявлениях сегодня будет наполнять вас приятными эмоциями и чувствами. Не старайтесь что-то анализировать и сопоставлять – просто расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Близнецов

Постарайтесь сегодня не лезть в чужие дела. Занимайтесь собой и своей работой – закончите старые проекты или сходите на массаж. Так вы себе сделаете хорошо и не попадете в плохую историю.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Рака

Следите сегодня за своими словами и действиями. Это важно, чтобы не наделать проблем и потом не жалеть о чем-либо. Погрузитесь с головой в работу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Льва

Хороший день, чтобы решить свои рабочие и финансовые вопросы. Смело можете поднимать с начальником разговор о повышении или премии.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Девы

У вас в голове сегодня будет только любовь. Это приятно, но не стоит забывать о своих делах и важных встречах. Постарайтесь в рабочее время сконцентрироваться на бизнесовых вопросах, а вечером можете расслабиться вместе со своим любимым человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня еще не Новый год, но чудеса начнут происходить. Будьте открытыми для них и вас ожидают незабываемые эмоции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Скорпиона

День не будет очень продуктивным в плане работы, но может стать успешным для творческих занятий. Займитесь тем, что вам доставляет удовольствие.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Стрельца

Хороший день, чтобы задуматься о своем финансовом положении и организации бюджета. Подсчеты, планы и вычеты будут успешно воплощены в жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Козерога

Будьте сегодня скромнее. Причем это касается как внешнего вида, так и вашего поведения. Сегодня так нужно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Водолея

Сегодня у вас будет плодотворный день. Закатывайте рукава и вперед к завоеванию мира – у вас все получится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, для Рыб

Сегодня у вас могут произойти изменения в личной жизни. Возможно, сначала они покажутся вам не логичными, но приглядевшись вы увидите, что все к лучшему. Для вас в первую очередь.

Тем временем мы выяснили гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на декабрь 2019 для знака Рыбы: финансово стабильный месяц Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: вас подведет рассеянность Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: берегитесь инфекции
астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 05:09Fun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Вчера, 13:17Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 08:42Wellness

Посуда может быть опасной для здоровья и провоцировать онкологию

Вчера, 08:05Fun

Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

11 декабряEvents

Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать

11 декабряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

11 декабряШоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

11 декабряFun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

11 декабряШоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

11 декабряTravel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

11 декабряFood

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Слава рассказала, по чьей вине разрушился брак с Каминским
Слава рассказала, по чьей вине разрушился брак с Каминским
Маленькая дочь Пугачевой решила
Маленькая дочь Пугачевой решила "сбежать" из России. Видео
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей
«Я не готовился к интервью»: Дудь объяснил провал с Киселевым
«Я не готовился к интервью»: Дудь объяснил провал с Киселевым
Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)
Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)