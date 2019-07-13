Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 13 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2019 года, предусматривает, что это – благоприятный день для коллективных мероприятий и активного отдыха на свежем воздухе. Не стоит проводить день с гаджетами и тем более не стоит сегодня заниматься рабочими делами. Для этого у вас еще будет время.

Неплохой день для начала новых дел, ремонта или благоустройства квартиры. Прислушайтесь к советам друзей.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Овнов

Благоприятный день для коллективных мероприятий и активного отдыха на свежем воздухе. Есть вероятность, что сегодня вы сможете решить одну из семейных проблем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Тельцов

Очень может быть, что в ближайшее время вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое принесет массу приятных ощущений.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Близнецов

День благоприятен активного отдыха, а значит не стоит проводить его с гаджетами и тем более не стоит сегодня заниматься рабочими делами. Для этого у вас еще будет время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Раков

Если вам захочется провести этот день в одиночестве, то лучше посвятить себе первую половину дня, а затем было бы неплохо уделить время семье или встретиться с друзьями.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Львов

Сегодня особое внимание звезды советуют уделить здоровью. В этот день крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Дев

Вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Однако это не значит, что можно расслабиться и почивать на лаврах, трудитесь дальше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Весов

Неплохой день для начала новых дел, ремонта или благоустройства квартиры. Прислушайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Скорпионов

Вас ожидает достаточно спокойный день. Никаких серьезных проблем не предвидится. Но не стоит совершать необдуманных действий, особенно касающихся семейных отношений.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Стрельцов

В этот день вас ждет увлекательная встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Так что нынешний день будет приятным и спокойным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Козерогов

Не исключено, что любые ваши действия могут обернуться против вас. Не принимайте кардинальных решений, иначе вы рискуете окончательно испортить отношения с партнером.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Водолеев

Нынешним днем вам придется отстаивать свои интересы, доказывая всем правильность своего выбора. Аргументы, приведенные вами, должны быть неоспоримы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для Рыб

Сегодня следует быть очень внимательным. Не доверяйте своим чувствам. Не занимайтесь ничем новым и важным. И постарайтесь ни с кем не конфликтовать.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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