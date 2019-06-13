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Гороскоп на 13 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 13 июня для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:05

Гороскоп на сегодня, 13 июня 2019 года, предусматривает, что сегодня важно найти компромиссное решение проблем. Появится возможность оценить пройденный путь и продумать дальнейшие шаги, учтя ошибки прошлого. День благоприятен для приобретений и для активных действий в бизнесе. Но будьте осторожны и обдумывайте не только свои шаги, но и их последствия.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Овнов

В профессиональной деятельности рекомендуется действовать проверенными и надежными способами, избегая рисков, которые не принесут успеха.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Тельцов

Сегодня важно найти компромиссное решение проблем. Справитесь – считайте, что вам крупно повезло, пойдете напролом – результат будет непредсказуемым.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Близнецов

Ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Появится возможность оценить пройденный путь и продумать дальнейшие шаги, учтя ошибки прошлого.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Раков

Постарайтесь как можно скорее завершить начатые дела, а вечер посвятить себе и близким. Совместное времяпрепровождение придаст вам сил.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Львов

Эксперименты сегодня до добра не доведут, пользуйтесь проверенными ранее методами. Так же сегодня будет не лишним разобраться  в чувствах.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Дев

День благоприятен для приобретений. Если вы давно хотели купить что-то, но все время откладывали – сегодня можете исполнить свою мечту.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Весов

Прекрасный день для активных действий в бизнесе. Попробуйте взяться за новое направление деятельности, скорее всего, оно окажется успешным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Скорпионов

Самое время для подведения итогов, хотя бы промежуточных. На основании сделанных выводов вы сможете понять, как действовать дальше.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Стрельцов

Козни недоброжелателей или ваши ошибки затруднят продвижение к цели. Будьте осторожны и обдумывайте не только свои шаги, но и их последствия.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Козерогов

Звезды рекомендуют уединение и тишину, тогда вы сможете успеть гораздо больше, нежели в шумном обществе, где вы будете отвлекаться на каждый шорох.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Водолеев

День благоприятный для планирования новой деятельности, отдыха. Прислушайтесь к мнению друзей. Смелее стройте планы – они осуществимы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для Рыб

Если вы собираетесь в отпуск в ближайшее время, тщательно подготовьтесь к путешествию, иначе все сложится не так, как хотелось бы.

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Источник: Сегодня
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