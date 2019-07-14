Гороскоп на 14 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 14 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019 года, предусматривает, что этот день нужно провести неспешно. Излишняя торопливость принесет проблемы: вы либо что-то забудете, либо перепутаете. Сохраняйте спокойствие – в этом залог успеха.
Отложите крупные покупки на более благоприятное время. Прежде чем принять какое-то решение – тщательно обдумайте все детали.
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Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Овнов
Не самый удачный день для начала новых дел. Есть опасность финансовых потерь или обмана в коммерческих операциях. Избегайте риска, отложите крупные покупки.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Тельцов
Этот день нужно провести неспешно. Излишняя торопливость принесет проблемы: вы либо что-то забудете, либо перепутаете. Сохраняйте спокойствие – в этом залог успеха.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Близнецов
Доверяй, но проверяй – таков девиз сегодняшнего дня. И даже если информация из надежного источника, все-таки стоит перестраховаться и перепроверить ее.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Раков
Есть вероятность, что сегодня вы получите неожиданную помощь и поддержку от друзей или родственников. В решении важных дел положитесь на интуицию и терпение.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Львов
Нерешенные или неожиданные проблемы могут заставить вас изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть события в привычное русло. Значит, отдохнуть вам сегодня не удастся.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Дев
Отложите крупные покупки на более благоприятное время. А сегодня вам необходимо использовать любую возможность чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Весов
Будьте осмотрительны: не допускайте ошибок на работе и в личной жизни. Прежде чем принять какое-то решение – тщательно обдумайте все детали.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Скорпионов
В ваших силах и интересах открыть новое дело, которое в будущем принесет прибыль. Вероятно принятие важного решения в личной жизни, о котором вы точно не пожалеете.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Стрельцов
День благоприятен для работы с документами, однако противопоказаны поспешность и излишняя доверчивость, которые могут повлечь за собой финансовые потери.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Козерогов
Сегодня вы с легкостью сможете достичь поставленных целей. Правда не следует забывать об отдыхе. Вам необходимо выспаться и набраться сил перед сложной трудовой неделей.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Водолеев
Несмотря на выходной, уделите все внимание работе. В противном случае вы можете упустить чудесную возможность поправить свое несколько пошатнувшееся положение.
Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Рыб
День неблагоприятен для путешествий и оформления документов. Кроме того, сегодня возможны непредвиденные расходы, связанные с ремонтом какой-то техники.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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