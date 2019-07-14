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Гороскоп на 14 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 14 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019 года, предусматривает, что этот день нужно провести неспешно. Излишняя торопливость принесет проблемы: вы либо что-то забудете, либо перепутаете. Сохраняйте спокойствие – в этом залог успеха.

Отложите крупные покупки на более благоприятное время. Прежде чем принять какое-то решение – тщательно обдумайте все детали.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Овнов

Не самый удачный день для начала новых дел. Есть опасность финансовых потерь или обмана в коммерческих операциях. Избегайте риска, отложите крупные покупки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Тельцов

Этот день нужно провести неспешно. Излишняя торопливость принесет проблемы: вы либо что-то забудете, либо перепутаете. Сохраняйте спокойствие – в этом залог успеха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Близнецов

Доверяй, но проверяй – таков девиз сегодняшнего дня. И даже если информация из надежного источника, все-таки стоит перестраховаться и перепроверить ее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Раков

Есть вероятность, что сегодня вы получите неожиданную помощь и поддержку от друзей или родственников. В решении важных дел положитесь на интуицию и терпение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Львов

Нерешенные или неожиданные проблемы могут заставить вас изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть события в привычное русло. Значит, отдохнуть вам сегодня не удастся.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Дев

Отложите крупные покупки на более благоприятное время. А сегодня вам необходимо использовать любую возможность чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Весов

Будьте осмотрительны: не допускайте ошибок на работе и в личной жизни. Прежде чем принять какое-то решение – тщательно обдумайте все детали.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Скорпионов

В ваших силах и интересах открыть новое дело, которое в будущем принесет прибыль. Вероятно принятие важного решения в личной жизни, о котором вы точно не пожалеете.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Стрельцов

День благоприятен для  работы с документами, однако противопоказаны поспешность и излишняя доверчивость, которые могут повлечь за собой финансовые потери.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Козерогов

Сегодня вы с легкостью сможете достичь поставленных целей. Правда не следует забывать об отдыхе. Вам необходимо выспаться и набраться сил перед сложной трудовой неделей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Водолеев

Несмотря на выходной, уделите все внимание работе. В противном случае вы можете упустить чудесную возможность поправить свое несколько пошатнувшееся положение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для Рыб

День неблагоприятен для путешествий и оформления документов. Кроме того, сегодня возможны непредвиденные расходы, связанные с ремонтом какой-то техники.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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