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Гороскоп на 14 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 14 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:02

Гороскоп на 14 сентября 2019 года советует: нынешний выходной нужно провести в хорошей компании. Возможно, стоит выбраться на природу с друзьями и устроить небольшой пикник.

Звезды рекомендуют вам порадовать близкого человека чем-то приятным, при этом презент не должен быть дорогим. Подумайте, что бы это могло быть.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Овнов

Опасайтесь завистников, они могут серьезно навредить вам. Кроме того, необходимо несколько разрядить ту нервную атмосферу, в которой вы работаете.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Тельцов

Будьте готовы к неожиданностям: сегодня не все будет так, как вы хотите. Но это не повод огорчаться, ведь в итоге все может быть даже лучше, чем вы задумывали.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Близнецов

Несмотря на выходной день, все ваши мысли будут посвящены работе. Если вы не хотите испортить отношения с близкими – обязательно найдите время для них.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Раков

Похоже ваши успехи кому-то мешают спокойно жить. Приглядитесь, кто бы это мог быть, и постарайтесь вовремя нейтрализовать его деятельность.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Львов

Настала пора проявить лидерские качества. Не бойтесь брать на себя всю ответственность за новое дело: вы справитесь с ним лучше чем кто-либо другой.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Дев

Звезды не рекомендуют сегодня давать деньги в долг. Если кому-то очень понадобится ваша помощь, сделайте все возможное, но без денежных вливаний.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Весов

Сегодня неплохо было устроить разгрузочный день, причем это касается не только питания. Избавьтесь от негативных мыслей, отравляющих вашу жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Скорпионов

Сегодня вы можете позволить себе провести день так, как вы того хотите. Не отказывайте себе в исполнении желаний,  получайте удовольствие от жизни!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Стрельцов

Нынешний выходной нужно провести в хорошей компании. Возможно, стоит  выбраться на природу с друзьями и устроить небольшой пикник.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Козерогов

Звезды рекомендуют вам порадовать близкого человека чем-то приятным, при этом презент не должен быть дорогим. Подумайте, что бы это могло быть.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Водолеев

Пришло время объявить войну своим комплексам. На горизонте уже виднеются заманчивые перспективы, а значит нужно поверить в свои силы и идти вперед.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2019 года, для Рыб

Научитесь прощать чужие ошибки, не заносите человека в черный список только потому, что он некомпетентен в каком-либо вопросе, лучше помогите ему разобраться в ситуации.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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