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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака: будьте смелее

Астрологический прогноз на 15 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:31

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Овна

Сегодня вам необходимо приложить немного усилий и встать с насиженного места, чтобы достичь успеха в делах. У вас все получиться, главное – действовать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Тельца

Гармония и взаимопонимание в отношениях будут вас окрылять и мотивировать на большие действия. Воспользуйтесь этим душевным состоянием, чтобы получить максимум пользы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Близнецов

Постарайтесь сегодня забыть немного о работе и переключиться на своего любимого человека. Придумайте, как вам весело и беззаботно провести время вдали от всех.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Рака

Хороший день для новых знакомств. Получите не только новые эмоции, но и полезные деловые контакты.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Льва

Можете сегодня столкнуться с сопротивлением со стороны любимого человека. Не пытайтесь его переубедить, ведь это приведет только к скандалу. Займите выжидательную позицию.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Девы

Сегодня вашему разуму захочется каких-то перемен. Вы не сразу сможете понять, куда вам двигаться, но стоит довериться интуиции – она вас приведет в правильное место.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Весов

У вас сегодня будет замечательное настроение и много энергии. Воспользуйтесь этим: так в рабочих вопросах сможете достичь успеха, а в романтических – и подавно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Скорпиона

Постарайтесь сегодня повеселиться и расслабиться в кругу близких людей. Рутина поглощает всех, поэтому самое время от нее избавиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Стрельца

Сегодня вы просто обязаны настроиться на волну позитива. Только так вы сможете отдохнуть, отключив свое сознание от проблем на работе и в финансах.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Козерога

Можете сегодня резко изменить свои планы и начать делать то, чем раньше не занимались. Не противьтесь новому, сначала попробуйте, а затем сделаете свои выводы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Водолея

Действуйте заранее заготовленному плану и тогда вы сможете получить то, чего действительно хотите. Будьте настойчивыми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, для Рыб

Сегодня в отношениях вам стоит проявить настойчивость и, возможно, даже упорство. Это пойдет только на благо вашему союзу.

Тем временем мы выяснили, как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов.

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Источник: Сегодня
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