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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака: кого ждет романтика, а кого – принятие важных решений

Астрологический прогноз на 15 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Овна

Сегодня вас будут переполнять романтические чувства. Но вы не сможете ими насладиться сполна, ведь будете постоянно отвлекаться на рабочие дела. Вечером сможете расслабиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Тельца

Отпустите сегодня ситуацию на самотек и вы увидите, как проблемы решаться сами собой. При этом уделите немного времени себе – косметические процедуры и шопинг могут стать отличной альтернативой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Близнецы

Сегодня вам предстоит активироваться на все 100, ведь вашего внимания потребуют семья, так и коллеги. Постарайтесь все записывать, чтобы ничего не упустить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Рак

Все в ваших руках. Сегодня эта фраза для вас будет очень ценной: если правильно отреагируете и прислушаетесь к интуиции, то можете получить выгодное предложение по работе или ценный подарок от родственников.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Лев

Упадок сил и энергии достигнет сегодня своего апогея. Но не отчаивайтесь, выделите себе немного времени на отдых и немного на пополнение мотивации и вы быстро станете на ноги.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Девы

Вам сегодня может показаться, что вы слишком многого от себя требуете и это будет правдой. Уделите время для планирования: напишите задачи и рядом пропишите способ их выполнения. У вас все получиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Весов

Сконцентрируйтесь сегодня на себе и своих желаниях. Сможете легко решить любые вопросы, если сами проникнитесь ими. Не доверяйте решение серьезных задач другим людям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Скорпиона

Хороший день, чтобы позаботиться о своем здоровье. Спорт, здоровое питание, много воды и прогулка на свежем воздухе станут для вас отдушиной сегодня.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Стрельца

Не расслабляйтесь. Сегодня вас могут поджидать неприятные новости, но вы не должны вешать нос – возьмите себя в руки и у вас все получиться. Не теряйте бдительность.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Козерога

Сегодня вас могут попросить об услуге, которую вы не сможете выполнить. Не рвите на себе волосы и не пытайтесь выкрутиться из ситуации, лучше сразу все обсудите. И вам от этого легче будет, и человеку не придется потом на вас обижаться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Водолея

Хороший день для принятия важных решений. Будьте сдержаны, уверенны в себе и у вас получиться запустить успешный проект.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, для Рыб

Любовные отношения будут на высоте, если вы не будете слишком на них концентрироваться – лучше займитесь собой. Не старайтесь все контролировать и позвольте делать вам сюрпризы и удивлять.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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