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Гороскоп на 15 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 15 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 15 сентября 2019 года советует: в этот день звезды советуют вам как следует отдохнуть — осмысленной деятельности от вас все равно ожидать нельзя, так что не тратьте время зря. Если друзья зовут вас в гости, не ищите предлог для того, чтоб отказаться. В итоге это окажется незабываемый, в хорошем смысле слова, вечер.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Овнов

Полноценно отдохнуть вам сегодня, увы, не дадут.  Однако, потраченное на работу время скоро окупится сторицей. Так что не спешите отказываться от работы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Тельцов

В этот день вам придется потратить немало личного времени на решение одной замысловатой проблемы, однако выгода не заставит себя долго ждать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Близнецов

Отложите все дела на понедельник, а этот день посвятите отдыху. Следующая неделя обещает быть насыщенной всевозможными событиями, силы вам будут необходимы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Раков

Сегодня вас ожидает судьбоносная встреча и от вашего поведения будет зависеть слишком многое. Так что не давайте волю эмоциям, проявите лучшие качества.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Львов

Вам обязательно стоит выслушать доверившегося вам человека и дать ему совет, если это возможно, а регулировать ситуацию оставьте кому-нибудь другому.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Дев

Относитесь к происходящему с юмором, даже к необходимости работать в выходной день. Чем быстрее справитесь с делами, тем больше времени останется на отдых.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Весов

Если друзья зовут вас в гости, не ищите предлог для того, чтоб отказаться. В итоге это окажется незабываемый, в хорошем смысле слова, вечер.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Скорпионов

В этот день звезды советуют вам как следует отдохнуть — осмысленной деятельности от вас все равно ожидать нельзя, так что не тратьте время зря.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Стрельцов

Никакие внешние раздражители не смогут выбить вас из колеи, так что можете считать этот день благоприятным для любого вида деятельности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Козерогов

Вряд ли отыщется такая сила, которая заставит вспомнить о работе. Однако если такое чудо все же случится, день обещает быть насыщенным и очень плодотворным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Водолеев

Вас ждет непростой выбор: с одной стороны будет возможность понятная, но не блестящая, с другой — великолепная, но, возможно, обманчивая. Решайте сами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019 года, для Рыб

Не торопите события. В вечной спешке вы рискуете упустить нюансы. Научитесь действовать оперативно, но не теряя при этом головы.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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