Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 16 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019 года, предусматривает, что этот день легким назвать нельзя. Придется решать множество служебных и личных вопросов, отложить которые на более поздний срок никак нельзя. Коллеги ждут, пока вы совершите ошибку. Постарайтесь не доставить им такого удовольствия: вашего профессионализма для этого вполне достаточно.
Вас ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы. Тщательно проверяйте информацию и лучше не один раз, чтобы не попасть в неловкое положение.
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Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Овнов
Если почувствуете, что теряете контроль над ситуацией, сбавляйте темп, чтобы продолжать держать руку на пульсе. Будьте внимательны к мелочам.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Тельцов
Не самое удачное время для смены рода деятельности. Сложный период вскоре закончится, и вы снова будете уверены в том, что ваша работа почти идеальна.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Близнецов
В этот день у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Выберите вариант, который будет максимально комфортным для вас.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Раков
Если вы будете выполнять ваши непосредственные рабочие обязанности на скорость, наверняка упустите из виду пару-тройку важных деталей.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Львов
Этот день легким назвать нельзя. Придется решать множество служебных и личных вопросов, отложить которые на более поздний срок никак нельзя.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Дев
Коллеги ждут, пока вы совершите ошибку. Постарайтесь не доставить им такого удовольствия: вашего профессионализма для этого вполне достаточно.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Весов
Скорее всего, сегодня вас ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Скорпионов
Не бойтесь трудностей, поскольку, чем больше вы опасаетесь неудач, тем сложнее вам будут казаться ваши дела — как рутинные, так и неожиданные.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Стрельцов
Монотонная работа утомляет, поэтому звезды настоятельно рекомендуют вам каким-то образом ее разнообразить. Способы выбирайте сами.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Козерогов
Не торопитесь принимать важные решения: вряд ли они приведут к желаемому результату. Сейчас вы можете обдумать, а действовать будете позже.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Водолеев
Доверять на слово сегодня не следует. Тщательно проверяйте информацию и лучше не один раз, чтобы не попасть в неловкое положение.
Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Рыб
Нынче благоприятное время для разговора о повышении зарплаты либо о новой должности. Ваши шансы получить желаемое достаточно высоки.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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