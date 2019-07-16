Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 16 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019 года, предусматривает, что этот день легким назвать нельзя. Придется решать множество служебных и личных вопросов, отложить которые на более поздний срок никак нельзя. Коллеги ждут, пока вы совершите ошибку. Постарайтесь не доставить им такого удовольствия: вашего профессионализма для этого вполне достаточно.

Вас ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы. Тщательно проверяйте информацию и лучше не один раз, чтобы не попасть в неловкое положение.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Овнов

Если почувствуете, что теряете контроль над ситуацией, сбавляйте темп, чтобы продолжать держать руку на пульсе. Будьте внимательны к мелочам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Тельцов

Не самое удачное время для смены рода деятельности. Сложный период вскоре закончится, и вы снова будете уверены в том, что ваша работа почти идеальна.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Близнецов

В этот день у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Выберите вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Раков

Если вы будете выполнять ваши непосредственные рабочие обязанности на скорость, наверняка упустите из виду пару-тройку важных деталей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Львов

Этот день легким назвать нельзя. Придется решать множество служебных и личных вопросов, отложить которые на более поздний срок никак нельзя.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Дев

Коллеги ждут, пока вы совершите ошибку. Постарайтесь не доставить им такого удовольствия: вашего профессионализма для этого вполне достаточно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Весов

Скорее всего, сегодня вас ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Скорпионов

Не бойтесь трудностей, поскольку, чем больше вы опасаетесь неудач, тем сложнее вам будут казаться ваши дела — как рутинные, так и неожиданные.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Стрельцов

Монотонная работа утомляет, поэтому звезды настоятельно рекомендуют вам каким-то образом ее разнообразить. Способы выбирайте сами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Козерогов

Не торопитесь принимать важные решения: вряд ли они приведут к желаемому результату. Сейчас вы можете обдумать, а действовать будете позже.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Водолеев

Доверять на слово сегодня не следует. Тщательно проверяйте информацию и лучше не один раз, чтобы не попасть в неловкое положение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для Рыб

Нынче благоприятное время для разговора о повышении зарплаты либо о новой должности. Ваши шансы получить желаемое достаточно высоки.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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