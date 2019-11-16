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Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака: кому улыбнется удача, а кому – стоит притормозить

Астрологический прогноз на 16 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:13
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Овна

Не берите на себя все, притормозите и отдохните. Посмотрите вокруг себя и насладитесь тем, что у вас уже есть. Подзарядитесь энергией, чтобы дальше достигать еще больше целей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Тельца

Общение сегодня может вызвать у вас дискомфорт. Если вам неприятны люди – избегайте их, иначе останетесь без энергии и будете чувствовать себя, как выжатый лимон.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Близнеца

День хорошо провести за решением рабочих вопросов. Сегодня у вас будет для этого много сил и все будет получаться. Поэтому не упустите возможность завершить дела, которые у вас накопились.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Рака

Делайте сегодня ставку не на физической работе, а на интеллектуальной. Это принесет вам больше удовольствия и пользы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Льва

Если хотите добиться успеха – берите инициативу в свои руки и переставайте просто ждать результата. Записывайте свои цели и прописывайте шаги для их решения.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Девы

Хороший день для душевных разговоров со своими возлюбленными или родными людьми. Сможете открыть им свою душу и получить необходимую поддержку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Весы

Сегодня важно делать только то, что вам действительно нравиться. Бытовые дела, которые забирают вашу энергию отложите на другой день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Скорпиона

Удачный день, чтобы провести его с любимым человеком. Организуйте правильный досуг и насладитесь совместным делом. Если вы одиноки – учитесь флиртовать и знакомиться, сегодня отличный день для новых знакомств.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Стрельца

Сможете сегодня гордиться собой, если сделаете хоты бы два дела, которые приносят вам удовольствия. Это может быть что-то не очень грандиозное и масштабное, но то, что вы умеете делать хорошо.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Козерога

Можете на сегодня ничего не планировать, все равно он пройдет спонтанно. Вас ждут сегодня приятные встречи, душевные разговоры и теплый прием.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Водолея

Уделите внимание вашей половинке. Приготовьте завтрак, принесите кофе в постель, подарите цветы. Так вы сделаете приятно любимому человеку и получите ответную благодарность и любовь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, для Рыб

Перестаньте в себе сомневаться и начните реализовывать то, что давно хотите. У вас сегодня все получиться – главное не сидеть без дела и действовать.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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