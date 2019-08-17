Гороскоп на 17 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 17 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019 года, предусматривает, что не стоит проявлять активность в делах, нынешний день предназначен для отдыха, вот и дайте себе возможность расслабиться и не думать о служебных обязанностях.

Свое время смело можете посвятить прогулкам в хорошей компании.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Овнов

Малейшая оплошность может повлечь неприятные разговоры о ваших способностях. От ошибок никто не застрахован, так что будьте осторожны.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Тельцов

Сконцентрироваться на одном деле будет непросто. Но лучше довести хоть что-то до конца, чем браться за все подряд и ничего не закончить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Близнецов

Не стоит приниматься за новые дела именно сегодня, лучше немного подождать. А пока займитесь собой, спортом, домашними делами или чем-нибудь еще.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Раков

Этот день лучше всего провести с семьей, с детьми и близкими вам людьми. Устройте праздник безо всякого повода, а еще лучше – отправьтесь куда-нибудь все вместе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Львов

Нынешним днем о рабочих проблемах вспоминать нет смысла, исправить вы их не сможете, а испортить себе выходной, допуская мысли о работе, – запросто.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Дев

Вы напрасно перестали доверять людям. Вас окружают по большей части люди, желающие добра. Будьте доброжелательны и жизнь изменится к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Весов

Некий отрезок своего свободного времени придется выделить для обдумывания рабочих проблем, а все остальное время проведите в кругу семьи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Скорпионов

Пришло время сменить подход к выполняемой работе. Ваши методы, похоже, не столь эффективны, как раньше. Свежий взгляд со стороны – вот то, что вам сейчас необходимо.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Стрельцов

Выходные пролетят очень быстро, поэтому нет смысла тратить их на решение служебных дел. Лучше проведите свое время с близкими людьми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Козерогов

Сократите общение, исключите новые знакомства, они не принесут вам ничего хорошего, кроме проблем. Дайте себе возможность отдохнуть и набраться сил.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Водолеев

В этот день вам предстоит решить пару-тройку небольших проблем, а все оставшееся время смело можете посвятить отдыху или прогулкам в хорошей компании.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 17 августа 2019 года для Рыб

Не стоит проявлять активность в делах, нынешний день предназначен для отдыха, вот и дайте себе возможность расслабиться и не думать о служебных обязанностях.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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