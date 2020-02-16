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Гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака: кому нужно развивать собственное дело

Астрологический прогноз на 17 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:03
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 17 февраля 2020 года, говорит, что Рыбам не стоит поддаваться на соблазны, а Девам нужно отдохнуть с друзьями. Читайте гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

День лишней борьбы. Поэтому задумайтесь, нужна ли она вообще вам.

Телец

Когда делаете первый шаг, осторожно смотрите под ноги.

Близнецы

Только вперед! Хотя будет немного трудно.

Рак

Период финансовых трудностей. Еще не время наслаждаться плодами своего труда.

Лев

Нужно немного аккуратней относиться к собственным финансам.

Дева

Пришло время для развлечений с друзьями. Хорошо проведите время вместе.

Весы

Проявите всю свою мудрость. Сегодня это очень важно.

Скорпион

Остановитесь и обдумайте свои дальнейшие шаги, это очень важно.

Стрелец

День для активных действий, воспользуйтесь этим шансом

Козерог

Трудно внимательнее присмотреться к тем людям, которые вас окружают, возможно, кто-то задумал что-то плохое.

Водолей

Хороший период для развития собственного дела.

Рыбы

Сегодня не стоит поддаваться на соблазны.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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