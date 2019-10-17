Гороскоп на 17 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 17 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Овна

Если у вас еще нет пары – сегодня идеальное время для судьбоносной встречи. Такие отношения обещают быть легкими и страстными. Возможны также ностальгические настроения и встреча с первой любовью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Тельца

Хороший день, чтобы очистить свой разум и душу от негатива и накопившихся вопросов. Медитируйте, гуляйте на природу, возле водоема, идите в бассейн – это поможет вам настроиться на правильный лад. Рекомендуются терапевтические процедуры, но не хирургия.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Близнецов

Сегодня получиться отличный семейный день, если вы всего лишь уделите чуть больше внимания своим домочадцам. Таким образом вы получите отличную мотивацию и поддержку. Будьте терпеливы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Рака

Ваша заботливость и понимание помогут сегодня сгладить все острые углы, как дома, так и на работе. Главное соблюдать умеренность во всем и не забывать про свои желания и потребности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Льва

Обратите внимание на свое здоровье – не перетруждайтесь и не переохлаждайтесь. Воздержитесь от длительных поездок и займитесь отдыхом. Уделите внимание своим хобби и общению с близкими.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Девы

Можете почувствовать сегодня душевный дискомфорт. Но не впадайте в уныние – все пройдет, главное переключите фокус своего внимание на другие вещи. Займитесь творчеством – это здорово вас подзарядит энергией.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Весов

Отличный день для общения с любимыми и близкими людьми. Ваша поддержка и желание выслушать сделают сегодня доброе дело. Цените жизнь и тех, кто рядом с вами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Скорпиона

Есть вероятность познакомиться с интересным человеком, отношения с которым будут отличаться от всех предыдущих. Главное найдите точки прикосновения и вы получите отличного друга или любимого человека.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Стрельца

На работе все будет складываться удачно – просто продолжайте работать в своем темпе и у вас все получиться. А вот дома нужно будет проявить немного чувствительности и сентиментальности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Козерога

Ваши лучшие качества пригодятся вам сегодня как в общении с начальником, так и в решении домашних вопросов. Идеальный день, чтобы ничего не придумывать, а просто быть собой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Водолея

Семейные вопросы будут решать быстро и удачно. Многим Водолеям захочется затеять ремонт, переезд, строительство. Поддайтесь своим желаниям и вы получите отличный результат.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 17 октября 2019 года, для Рыб

Самое время найти пресловутый баланс между работой, семьей и хобби. Откажитесь от диктаторских замашек в общении с близкими людьми, ведь это только отдалит вас друг от друга. На работе будьте сдержанны, но отстаивайте свои права.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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