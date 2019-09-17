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Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 17 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 17 сентября 2019 года советует: опасайтесь недоброжелателей, которые наверняка не захотят протянуть вам руку помощи. Ваша задача — достойно выйти из создавшейся ситуации.

Сегодня вам стоит посвятить хотя бы некоторое время чтению важной деловой документации, которую вы не успели подробно изучить накануне.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Овнов

Сегодня все будет зависеть от ваших возможностей и желания. Вы сможете решить любые волнующие вас вопросы и стать намного ближе к своей цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Тельцов

На крупные проекты ваших сил и идей может не хватить, займитесь мелкими делами, поскольку они играют не последнюю роль в вашей жизни.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Близнецов

Вы рискуете переоценить свои силы, и тогда добиться успеха будет непросто. Советы коллег помогут вам разобраться в делах и добиться желаемого.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Раков

Нынче личная жизнь будет вступать в конфликт с общественной. Поэтому для начала разберитесь со служебными делами, а потом любыми другими.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Львов

Опасайтесь конфликтов с сотрудниками и деловыми партнерами. Если хотите добиться своей цели — садитесь за стол переговоров, другого пути нет.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Дев

Сегодня вы будете трудиться по инерции, не особо вникая в рабочий процесс. Если вы не измените отношение к работе, то вас могут попросить уйти.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Весов

В этот день вы будете слишком раздражительны. Ищите и устраняйте причины своей агрессии, иначе на успешное завершение дел можете не рассчитывать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Скорпионов

Нынешний день будет удачен как никогда, эмоции вы будете испытывать преимущественно приятные, а дела будут решаться словно сами собой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Стрельцов

Не завидуйте более удачливым коллегам, даже если функции у вас схожие, то в деталях они различаются, да и подходы к выполнению заданий у вас разные.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Козерогов

Опасайтесь недоброжелателей, которые наверняка не захотят протянуть вам руку помощи. Ваша задача — достойно выйти из создавшейся ситуации.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Водолеев

Сегодня вам стоит посвятить хотя бы некоторое время чтению важной деловой документации, которую вы не успели подробно изучить накануне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, для Рыб

Если уровень дохода вас вполне удовлетворяет, стоит попробовать начать получать удовольствие от работы или же задуматься о поиске новой.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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