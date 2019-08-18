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Гороскоп на 18 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 18 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019 года, предусматривает, что сейчас не самое удачное время для того, чтоб расширять сферу деятельности. Вам необходим отдых и внимательное отношение к собственному здоровью.

Суета и спешка при решении любых вопросов будут подталкивать к ошибкам, непродуманным действиям. Не торопитесь и вы добьетесь успеха.

Вы сможете добиться позитивного результата только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.  Это касается не только сегодняшнего дня.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Овнов

Воздержитесь от жизненно важных решений и активных действий, продиктованных эмоциями. Сегодня выходной, так дайте себе возможность расслабиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Тельцов

Чтобы не происходило  в вашей жизни – семья поможет вам справиться с любыми сложностями. Прислушайтесь к их советам и вам улыбнется удача.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Близнецов

Есть вероятность сегодня решить проблемы, которые не давали вам покоя последнее время. Попробуйте реализовать задуманное, используя новые методы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Раков

Сейчас не самое удачное время для того, чтоб расширять сферу деятельности. Вам необходим отдых и внимательное отношение к собственному здоровью.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Львов

Суета и спешка при решении любых вопросов будут подталкивать к ошибкам, непродуманным действиям. Не торопитесь и вы добьетесь успеха.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Дев

Домашние хлопоты не дадут вам возможности расслабиться. Приобщайте родных, вместе вы справитесь гораздо быстрее, тогда и время на отдых останется.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Весов

Благоприятный день для общения и встреч. Не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если вы будете действовать осмотрительно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Скорпионов

Сегодня вам нельзя строить долгосрочных планов, давать обещания. Проявите мудрость и выдержку — это единственный способ избежать необдуманных действий.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Стрельцов

Конфликты сегодня могут закончится не в вашу пользу. А значит избегайте ссор, не ввязывайтесь в авантюры и вообще можете позволить себе побыть в одиночестве.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Козерогов

Научитесь принимать решения самостоятельно, это даст вам больше возможностей. Инициатива не всегда наказуема, особенно если тщательно продумать свои действия.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Водолеев

Вы сможете добиться успеха только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.  Это касается не только сегодняшнего дня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Рыб

Не ждите помощи со стороны. Звезды советуют окончательно определиться в выборе партнера. В этом вопросе целиком положитесь на свою интуицию.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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