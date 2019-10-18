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Гороскоп на 18 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 18 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:35

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Овна

В семье воцариться гармония, у супругов будут доверительные и теплые отношения. Ели вы будете внимательными к своим близким людям, то все неурядицы будут легко решаться и не перерастут в ссору.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Тельца

Сегодня день, чтобы действовать. Нельзя лениться и сидеть на одном месте, путешествуйте, заводите новые знакомства и беритесь за новые проекты. Удача на вашей стороне.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Близнецов

Сегодня день для новых знакомств, как в деловой сфере, так и в любовной. Общайтесь, делитесь идеями, раскрывайте свои чувства. Энергия будет бить ключом – воспользуйтесь этим.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Рака

Возьмите под контроль свои эмоции и дела, следуйте строго назначенному плану и тогда вы достигнете успеха. Возможны переживания из-за супруга или детей, но все наладиться – дайте всему время.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Льва

Мысли и мечтания займут сегодня все ваши мысли. Будьте внимательны во время работы, чтобы не наделать ошибок. Хороший день для общения.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Девы

Займитесь своим духовным ростом и личностным развитием. Это поможет понять, в правильном ли вы направлении движетесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Весов

Займитесь своим здоровьем – сделайте зарядку, прогуляйтесь на свежем воздухе, посетите косметолога. Если вы давно задумывались о смене имиджа – сегодня самое время все сделать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Скорпиона

Конфликты, разногласия и споры будут подстерегать вас сегодня на каждом шагу. Будьте бдительны и помните про контроль своих эмоций. Это может сыграть вам на руку и обезопасить от серьезных ошибок.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Стрельца

У Стрельцов сегодня будет потребность в познании чего-либо нового. Удачный день для путешествий и учебы. Это поможет вам переключиться от постоянной рутины и настроится на правильный лад.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Козерога

Чувство любви и романтичный настрой сделают этот день волшебным. Поддайтесь этому чувству и позвольте себя любить. Но при этом стремитесь создать серьезные отношения, ведь флирт и беспорядочные любовные связи только ранят ваше сердце.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Водолея

Ваша чувственность и эмоциональность будут сегодня на пике. Семейным Водолеям следует уделить время своим супругам, а одиноким – самое время завести отношения. Вечер идеально подойдет для свидания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 год, для Рыб

Можете позволить себе расслабиться и заняться тем, что приносит вам удовольствие и до чего давно не доходили руки. Отличный день для творчества, учебы и общения.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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