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Гороскоп на 2 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 2 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2019 года, предусматривает, что сейчас не самое удачное время для перехода на новую работу. Любой риск неблагоприятно скажется на вашей трудовой деятельности. Только в том случае, если у вас уже есть достойное предложение — можете его принять.

Не проецируйте семейные проблемы на работу. Оставьте их за пределами офиса, а пока займитесь своими служебными делами, они помогут вам отвлечься.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Овнов

Сегодня весьма удачный день для интеллектуальной деятельности. Постарайтесь оградить себя от чрезмерных нагрузок, физический труд вам противопоказан.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Тельцов

Сейчас не самое удачное время для перехода на новую работу. Только в том случае, если у вас уже есть достойное предложение — можете его принять.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Близнецов

Нынче придется решать слишком много задач одновременно. В случае, если вам удастся со всем этим справиться, можете по праву гордиться собой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Раков

Не стоит сегодня доказывать, насколько вы инициативный человек: вряд ли это оценится по достоинству. В будущем у вас будет шанс проявить себя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Львов

Любой риск неблагоприятно скажется на вашей трудовой деятельности. Поэтому, если какое-то действие вызывает у вас сомнение — лучше от него отказаться.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Дев

Не проецируйте семейные проблемы на работу. Оставьте их за пределами офиса, а пока займитесь своими служебными делами, они помогут вам отвлечься.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Весов

Слишком много насущных проблем вам придется решить за один короткий день, так что до ваших личных дел вам вряд ли удастся добраться. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Скорпионов

Необходимо усовершенствовать рабочий процесс, так как вы слишком много времени тратите на рутинную работу. Все это можно делать гораздо быстрее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Стрельцов

Возможно, ваш начальник захочет проверить, насколько качественно вы справляетесь с работой. Проявите себя, покажите все, на что вы способны. 

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Козерогов

Сегодня  вам придется взяться за несколько дел сразу и закончить все в кратчайшие сроки, потому как кроме вас с этими поручениями никто не справится.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Водолеев

Сегодняшние знакомства могут оказаться весьма полезными. От того, как вы себя покажете, зависит очень многое. Упустить такой шанс было бы глупо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для Рыб

Слишком много незавершенных дел у вас осталось на конец недели, поэтому в первую половину дня вам надо быть собранным, чтобы успеть все сделать. 

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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