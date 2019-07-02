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Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 2 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019 года, предусматривает, что не нужно пренебрегать вашими непосредственными обязанностями. Вам придется за небольшой период времени выполнить все, что вы запланировали на этот день.

Прислушайтесь к советам друзей. У вас все получится, просто действуйте. И делать перерывы на чай и кофе тоже не забывайте.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Овнов

Сегодня окажется слишком много желающих сесть вам на шею. Не бойтесь говорить "нет" и не позволяйте окружающим пиариться на ваших достижениях. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Тельцов

Ваши задачи будут сегодня предельно ясны, однако понимание этого их выполнения не облегчит, поскольку реализовать задуманное будет не так уж просто. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Близнецов

Не лезьте не в свое дело, особенно сегодня. Если вас не просили о помощи, то не нужно пытаться давать советы людям, которые в них не нуждаются.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для Раков

Сегодня звезды не рекомендуют вам выделяться из общей массы. В ближайшее время у вас будет возможность проявить себя, а пока ожидайте.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Львов

Не пренебрегайте вашими непосредственными обязанностями. Вам придется за небольшой период времени выполнить все, что вы запланировали на этот день.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Дев

Гениальные решения иногда приходят, казалось бы, из абсолютно обычных явлений. Все, что вы сегодня придумаете, поможет вам в дальнейшем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Весов

Прислушайтесь к советам друзей. Сегодня они подкинут вам отличную идею, которой обязательно стоит воспользоваться, когда появится возможность.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Скорпионов

Не планируйте на этот день никаких важных дел, особенно это касается подписания бумаг. Нынешний день подходит для планирования, остальное подождет.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Стрельцов

Благоприятный день для заключения сделок. Даже у самых рискованных есть шанс оказаться успешными, если правильно подойти к их реализации.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Козерогов

Сегодня вам предстоит доказать всем, но в первую очередь самому себе, что вы не зря занимаете должность. У вас все получится, просто действуйте.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Водолеев

Чем дольше вы просидите в офисе, тем меньше времени у вас останется на решение личных проблем. А сегодня особое внимание следует уделить именно им.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для Рыб

Чем более разнообразны будут ваши трудовые занятия, тем лучше, так вы меньше устанете. И делать перерывы на чай и кофе тоже не забывайте.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Телец

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Источник: Сегодня
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