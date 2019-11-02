Гороскоп на 2 ноября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 2 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Овна

Сегодня отличный день, чтобы расслабиться и насладиться выходным. Отправляйтесь на прогулку, в гости, или сделайте себе приятный подарок в виде покупки желанной вещи. Важно получить максимум пользы и положительных эмоций от сегодняшнего дня.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Тельца

Сегодня лучше отказаться от рискованных дел. Лучше займитесь работой по дому или сортировкой вещей, почистите гардероб или приготовьте отличный ужин. Вечером постарайтесь расслабиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Близнецов

Если у вас есть тайная любовь – не рискуйте сегодня раскрывать свои чувства, лучше подготовьте грунт. Вы можете чем-то помочь, утешить или подбодрить человека, который вам нравиться, но не наседайте. Сегодня день, чтобы созерцать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Рака

Бытовые дела могут вогнать вас сегодня в угнетающее настроение, поэтому лучше воздержитесь от них и перенесите на другой день. А вместо этого – расслабьтесь и получайте удовольствие от ничегонеделанья. Сегодня вам это можно позволить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Льва

Сегодня ваши коммуникативные навыки будут на высоте, поэтому подумайте, где они могут быть максимально полезными. Рабочие вопросы, семейные дела или просто общение с друзьями – все пройдет отлично и продуктивно.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Девы

Проведите сегодняшний день в кругу семьи – это сейчас необходимо и вам, и им. Сможете расслабиться и отключиться немного от бытовых проблем. Также сегодня будет полезно заняться не глобальными, а какими-то локальными домашними делами – разбор гардероба, почистить посуду или постирать шторы. Но не перегружайтесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Весов

Можете звать Мойдодыра – сегодня отличный день для любого контакта с водой. Отправляйтесь в бассейн, устройте большую стирку, помойте окна, примите горячую ванну. А вечер проведи с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Скорпиона

Устройте себе сегодня праздник – красиво оденьтесь и отправляйтесь на вечеринку, в театр, кино, ресторан. Не важно куда, главное – с кем. Обязательно проведите день и вечер с любимым человеком – это позволит вам зарядиться положительной энергией.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Стрельца

Не гонитесь за работой, сегодня лучше заняться творчеством – именно оно поможет вам сегодня правильно настроиться на нужный лад и при этом расслабиться. Научитесь отвлекаться от проблем – впереди у вас непростой период.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Козерога

Будьте сегодня более вдумчивыми и осознанными, не торопитесь. Особенно ценно это будет при принятии важных решений. Их, к слову, лучше перенести на другой день. Сегодня вы эмоционально нестабильны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Водолея

Ваша уверенность в себе поможет достичь того, что вы себе давно наметили. Главное, не останавливайтесь. Делайте маленькие шаги и вы непременно получите правильный результат. Ваши цели достижимы, помните об этом.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, для Рыб

Сможете сегодня с легкостью решить важные для себя вопросы. Почувствуете повышенную интеллектуальную активность, которая поможет достичь успеха в переговорах или спорах. Будьте смелее.

Ранее мы сообщали про гороскоп на ноябрь 2019 для знака Рак: вам не стоит рисковать.

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