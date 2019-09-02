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Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 2 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, предусматривает, что пунктуальность и терпение на сегодня — ваши лучшие друзья. Вы не сможете начать отдыхать с чистой совестью, пока не решите беспокоящие вас вопросы. 

Действия шефа будут настолько непоследовательны и нелогичны, что вам вряд ли удастся найти им достойное объяснение, но с ними придется смириться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Овнов

Сегодня вам следует принимать решения быстро, времени для раздумий не предвидится, а конкуренты могут обойти вас в один момент. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Тельцов

Нынешний день в офисе пройдет в весьма неблагоприятной обстановке, особенно это касается женских коллективов. Постарайтесь не накалять ситуацию.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Близнецов

Если в этот день у вас появится возможность расширить горизонты своего образования — воспользуйтесь ею. Знания лишними не бывают.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Раков

В вашей команде не так много единомышленников, поэтому нужно приложить усилия для того, чтобы наладить отношения с остальными сослуживцами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Львов

Будьте аккуратным в расходах: если у вас появились деньги, это еще не повод тратить их на ненужные вещи. Лучше отложите сбережения, они еще пригодятся.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Дев

Пунктуальность и терпение на сегодня — ваши лучшие друзья. Вы не сможете начать отдыхать с чистой совестью, пока не решите беспокоящие вас вопросы. 

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Весов

Действия шефа будут настолько непоследовательны и нелогичны, что вам вряд ли удастся найти им достойное объяснение, но с ними придется смириться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Скорпионов

Не обращайте внимание на то, что говорят у вас за спиной. Идите своей дорогой и не забывайте, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Стрельцов

Если есть темы, которые вам неприятны, не обсуждайте их. Они вполне могут испортить вам не только настроение, но и рабочий настрой в целом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Козерогов

Не будьте сегодня слишком серьезны: ваша деловитость может выглядеть неестественно. Будьте собой — так вам проще будет найти пути решения всех проблем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Водолеев

Как бы вам ни хотелось, но пользоваться чужими идеями не стоит. Потрудитесь чуть больше — и вы сами придумаете не менее удачное решение.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Рыб

Не вздумайте поддаваться на провокации, не сворачивайте с намеченного курса, твердо держитесь за те ориентиры, которые вы для себя наметили.

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Источник: Сегодня
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