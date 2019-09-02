Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 2 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, предусматривает, что пунктуальность и терпение на сегодня — ваши лучшие друзья. Вы не сможете начать отдыхать с чистой совестью, пока не решите беспокоящие вас вопросы.
Действия шефа будут настолько непоследовательны и нелогичны, что вам вряд ли удастся найти им достойное объяснение, но с ними придется смириться.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Овнов
Сегодня вам следует принимать решения быстро, времени для раздумий не предвидится, а конкуренты могут обойти вас в один момент.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Тельцов
Нынешний день в офисе пройдет в весьма неблагоприятной обстановке, особенно это касается женских коллективов. Постарайтесь не накалять ситуацию.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Близнецов
Если в этот день у вас появится возможность расширить горизонты своего образования — воспользуйтесь ею. Знания лишними не бывают.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Раков
В вашей команде не так много единомышленников, поэтому нужно приложить усилия для того, чтобы наладить отношения с остальными сослуживцами.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Львов
Будьте аккуратным в расходах: если у вас появились деньги, это еще не повод тратить их на ненужные вещи. Лучше отложите сбережения, они еще пригодятся.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Дев
Пунктуальность и терпение на сегодня — ваши лучшие друзья. Вы не сможете начать отдыхать с чистой совестью, пока не решите беспокоящие вас вопросы.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Весов
Действия шефа будут настолько непоследовательны и нелогичны, что вам вряд ли удастся найти им достойное объяснение, но с ними придется смириться.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Скорпионов
Не обращайте внимание на то, что говорят у вас за спиной. Идите своей дорогой и не забывайте, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Стрельцов
Если есть темы, которые вам неприятны, не обсуждайте их. Они вполне могут испортить вам не только настроение, но и рабочий настрой в целом.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Козерогов
Не будьте сегодня слишком серьезны: ваша деловитость может выглядеть неестественно. Будьте собой — так вам проще будет найти пути решения всех проблем.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Водолеев
Как бы вам ни хотелось, но пользоваться чужими идеями не стоит. Потрудитесь чуть больше — и вы сами придумаете не менее удачное решение.
Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, для Рыб
Не вздумайте поддаваться на провокации, не сворачивайте с намеченного курса, твердо держитесь за те ориентиры, которые вы для себя наметили.
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