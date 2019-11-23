Гороскоп на 2020 год для знака Дева: желания не совпадут с возможностями

Общий прогноз для знака зодиака Дева на 2020 год

Дева Фото: Pixabay

Каким будет 2020 год Белой Металлической Крысы для представителей знака Дева? Чем порадует, какие подарки преподнесет, в каких ситуациях озадачит, а чем, возможно, огорчит и заставит пересмотреть свое поведение и тактику? В каких сферах жизни Дев ждет подвох и неурядицы – в любви или финансах, в карьере или вопросах самочувствия? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Дева.

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Гороскоп на 2020 год для знака Дева: работа и карьера

Девам в предстоящем 2020 году звезды советуют быть готовыми к некоторому несоответствию ваших планов с реалиями действительности. Не все складывается так, как вы рассчитывали и хотели. То ли Крыса изначально переоценила ваши силы, то ли поставленная карьерная планка для вас пока недостижима. Так что не сжигайте мосты – они вам еще пригодятся. Но и топтаться на месте тоже не стоит. Не отказывайтесь от выгодного предложения в середине года, возможно, оно поступит из-за границы, и вам придется на время уехать.

Гороскоп на 2020 год для знака Дева: деньги и финансы

Крыса в 2020 году не обидит деньгами представителей знака Дева и подбросит приятные бонусы. В этой сфере вы будете чувствовать себя стабильно и надежно. У вас возможно повышение зарплаты, но имейте в виду, что за это вам придется и всерьез поработать, ведь деньги не достаются даром. Но зато вы не будете испытывать никаких финансовых затруднений. К тому же Девам не привыкать рационально и с умом планировать свой бюджет.

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Гороскоп на 2020 год для знака Дева: любовь и отношения

В год Белой Крысы в сфере взаимоотношений Девы могут быть на все сто процентов уверены в своих чувствах и верности партнера. Это ваш непоколебимый и надежный тыл, а также хорошая поддержка в горе и радости – просто как в сказке и всем на зависть. Звезды советуют спланировать совместный отдых в 2020 году – он будет незабываемым и всколыхнет былые чувства с новой силой. Но вот одиноких Дев порадовать нечем – у вас пока все стабильно и без перемен.

Гороскоп на 2020 год для знака Дева: здоровье и питание

В год Крысы для организма Дев будет полезно практиковать закаливание. Начинать лучше в теплое время года, постепенно подготавливая тело к холодам. Но не форсируйте события, здесь важна дозированность и постепенность, так же, как и в питании. Попробовав какую-то диету, не стоит фанатично сидеть на ней полгода, иначе добиваясь стройности и красоты, вы заработаете проблемы с пищеварением. И не забывайте о полноценном сне, чтобы восстанавливать силы.

Гороскоп на 2020 год для знака Дева: отдых и путешествия

Год Крысы готовит для Дев немало впечатлений и ощущений, в основном – позитивных. Но во всем калейдоскопе ярких событий, знакомств, встреч и общения не забывайте давать организму качественный отдых, чтобы в самый непредвиденный момент он не подвел вас неприятными сбоями. В свой отпускной период в 2020 году постарайтесь спланировать совместный отдых, к примеру, на море – он будет незабываемым для вас двоих и всколыхнет былые чувства с новой силой.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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