Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: вас ждет яркий год

Общий прогноз для знака зодиака Козерог на 2020 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Новый год 2020 приходит к нам под знаком Белой Металлической Крысы. Что принесет этот восточный символ года в жизнь Козерогов? Какие сюрпризы, радости или проблемы подстерегают представителей этого знака в течение всего 2020 года? Что прогнозируют звезды во всех основных сферах жизни – любви, карьере, финансах, отдыхе, здоровье? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Козерог.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

  • Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: работа и карьера

Козерогам в 2020 году не занимать энергии и энтузиазма. Ваше стремление к знаниям и обновлению будет сполна вознаграждено Белой Крысой, и она часто будет подбрасывать вам бонусы. Так что не отмахивайтесь от новых предложений и контрактов, даже если изначально условия вам покажутся малоинтересными и невыгодными. Велика вероятность, что ваш бизнес займет удачную пустующую нишу на рынке, и вы окажетесь на высоте, тем более подкованные знаниями.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: деньги и финансы

Если вы стремитесь хорошо зарабатывать и безбедно жить в 2020 году, то вам необходимо учиться усердно работать не только физически, но также заставлять свои мозги шевелиться. Ваше обаяние, шарм и умение говорить способно преподнести много выгодных предложений, так что Козерогам стоит задуматься, как умело распорядиться этими бонусами. Но важно не только получать, но также и тратить деньги с умом. Их лучше вложить в развитие собственного бизнеса. А вот крупные покупки в дом и семью могут и подождать.

Читайте также:
Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

  • Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: любовь и отношения

Под влиянием Белой Крысы в 2020 году Козероги будут излучать жизнерадостность, блистать эрудированностью и впечатлять ухоженностью. Вы общительны, обаятельны, обворожительны и всегда в центре внимания и не прочь пофлиртовать, так что скучать в 2020 году вам точно не придется. Это не останется незамеченным у представителей противоположного пола. Будьте на высоте, наслаждайтесь гармонией и ловите свою фортуну, особенно одинокие представители знака.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: здоровье и питание

В 2020 году у Козерогов намечается достаточно яркая и бурная жизнь во многих сферах, так что вам не избежать эмоционального напряжения. Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сигналы организма и не отмахиваться от возможных проблем. Особенно держите под контролем свое артериальное давление, а пары и эмоции лучше сбрасывать в спортивном зале или на беговой дорожке, а не в спорах и скандалах с окружающими. Диета должна быть сбалансированной и содержать натуральные витамины.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: отдых и путешествия

Чтобы достичь полной гармонии с собой и окружающим миром, Козерогам важно почаще устраивать себе часы релакса. Организм сам подскажет, как ему лучше восстанавливаться в тот или иной момент. Просто прислушивайтесь к своим потаенным желаниям. Это может быть загородная поездка, путешествие в другую страну, а может – посиделки в гостях у закадычных друзей. Старайтесь чаще выговариваться и облегчать душу людям, которым вы всецело доверяете – они подскажут советом и облегчат вам жизнь.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: вас мучает ревность Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: следите за своими словами Гороскоп на 2020 год для знака Весы: готовьтесь к судьбоносному знакомству Гороскоп на 2020 год для знака Дева: желания не совпадут с возможностями Гороскоп на 2020 год для знака Лев: скучать вам не придется
гороскоп знаки зодиака гороскоп на год
Реклама

Новости партнеров

Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика зимы
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика зимы
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:36Шоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

Вчера, 16:05Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

Вчера, 11:36Техно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

Вчера, 09:15Техно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряШоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

26 ноябряWellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

26 ноябряШоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

26 ноябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

26 ноябряFun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряПсихология

Три черты характера, из-за которых вы останетесь одни

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

Новости партнеров

5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Винницкая о непростом времени и лечении в психбольнице
Винницкая о непростом времени и лечении в психбольнице
"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують