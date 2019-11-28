Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: вас ждет яркий год

Общий прогноз для знака зодиака Козерог на 2020 год

Козерог Фото: Сегодня

Новый год 2020 приходит к нам под знаком Белой Металлической Крысы. Что принесет этот восточный символ года в жизнь Козерогов? Какие сюрпризы, радости или проблемы подстерегают представителей этого знака в течение всего 2020 года? Что прогнозируют звезды во всех основных сферах жизни – любви, карьере, финансах, отдыхе, здоровье? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Козерог.

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Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: работа и карьера

Козерогам в 2020 году не занимать энергии и энтузиазма. Ваше стремление к знаниям и обновлению будет сполна вознаграждено Белой Крысой, и она часто будет подбрасывать вам бонусы. Так что не отмахивайтесь от новых предложений и контрактов, даже если изначально условия вам покажутся малоинтересными и невыгодными. Велика вероятность, что ваш бизнес займет удачную пустующую нишу на рынке, и вы окажетесь на высоте, тем более подкованные знаниями.

Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: деньги и финансы

Если вы стремитесь хорошо зарабатывать и безбедно жить в 2020 году, то вам необходимо учиться усердно работать не только физически, но также заставлять свои мозги шевелиться. Ваше обаяние, шарм и умение говорить способно преподнести много выгодных предложений, так что Козерогам стоит задуматься, как умело распорядиться этими бонусами. Но важно не только получать, но также и тратить деньги с умом. Их лучше вложить в развитие собственного бизнеса. А вот крупные покупки в дом и семью могут и подождать.

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Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: любовь и отношения

Под влиянием Белой Крысы в 2020 году Козероги будут излучать жизнерадостность, блистать эрудированностью и впечатлять ухоженностью. Вы общительны, обаятельны, обворожительны и всегда в центре внимания и не прочь пофлиртовать, так что скучать в 2020 году вам точно не придется. Это не останется незамеченным у представителей противоположного пола. Будьте на высоте, наслаждайтесь гармонией и ловите свою фортуну, особенно одинокие представители знака.

Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: здоровье и питание

В 2020 году у Козерогов намечается достаточно яркая и бурная жизнь во многих сферах, так что вам не избежать эмоционального напряжения. Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сигналы организма и не отмахиваться от возможных проблем. Особенно держите под контролем свое артериальное давление, а пары и эмоции лучше сбрасывать в спортивном зале или на беговой дорожке, а не в спорах и скандалах с окружающими. Диета должна быть сбалансированной и содержать натуральные витамины.

Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: отдых и путешествия

Чтобы достичь полной гармонии с собой и окружающим миром, Козерогам важно почаще устраивать себе часы релакса. Организм сам подскажет, как ему лучше восстанавливаться в тот или иной момент. Просто прислушивайтесь к своим потаенным желаниям. Это может быть загородная поездка, путешествие в другую страну, а может – посиделки в гостях у закадычных друзей. Старайтесь чаще выговариваться и облегчать душу людям, которым вы всецело доверяете – они подскажут советом и облегчат вам жизнь.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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