Гороскоп на 2020 год для знака Лев: скучать вам не придется

Общий прогноз для знака зодиака Лев на 2020 год

Лев Фото: Сегодня

Наступающий год 2020 Белой Металлической Крысы будет неоднозначным для представителей знака Лев. С одной стороны, вы, как всегда, окажетесь на высоте своего статуса и положения, с другой – хитрая Крыса периодически будет подбрасывать вам непростые задачи. Сможете ли вы справиться с ними, насколько хватит вашей выдержки и смекалки, чтобы решить все головоломки от символа года? В каких сферах жизни – карьере, деньгах, здоровье, отдыхе, любви – вы преуспеете? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Лев.

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Гороскоп на 2020 год для знака Лев: работа и карьера

Крыса по понятным соображениям недолюбливает семейство кошачьих, но даже хозяйка года не сможет сбить с верного направления Льва, если он настроен решительно. Львам не привыкать быть хозяевами своей жизни, а заодно и жизни окружающих, так что в 2020 году в сфере карьеры и бизнеса этот настойчивый, волевой и целеустремленный знак зодиака сможет добиться всего, чего захочет. И это несмотря на явное ополчение коллег и серьезную конкурентную борьбу.

Гороскоп на 2020 год для знака Лев: деньги и финансы

В денежном аспекте Львов ждет бурный и моментами напряженный год. В один месяц вы будете шиковать, в другой – срочно искать дополнительные источники финансов, к примеру, чтобы помочь кому-то из родственников. Крыса как будто специально задает вам непростые задачи и смотрит, как вы с ними справитесь и насколько вы независимы. Но в целом, Львы в 2020 году окажутся на достойной финансовой высоте, так что крупные покупки будут вам по зубам.

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Гороскоп на 2020 год для знака Лев: любовь и отношения

Лев – знак не из пугливых, так что все суеверия и страхи, связанные с високосным годом Крысы, не остановят его, если вдруг ему взбредет во взбалмошную голову сыграть свадьбу. Романтические отношения у большинства Львов будут развиваться удачно, захватывающе и по нарастающей, а потому нет причин откладывать смену статуса на более длительный срок. Что касается семейных Львов – они также будут пребывать в гармонии и полном взаимопонимании со своей половинкой.

Гороскоп на 2020 год для знака Лев: здоровье и питание

Львы часто не обращают должного внимания на свое самочувствие, игнорируют тревожные сигналы организма и машут на себя рукой. В 2020 году этот номер не пройдет, и ваше наплевательское к себе отношение может больно аукнуться и ударить в самый неподходящий момент снижением иммунитета. Крыса не даст вам поблажек, так что даже малейшую простуду нельзя пускать на самотек. Если вы еще не ни разу постились, имеет смысл начать соблюдать этот режим в 2020 году.

Гороскоп на 2020 год для знака Лев: отдых и путешествия

Рутина на работе, вопросы бизнеса, командировки и семейные дела так утомят Львов, что свои законные отпускные дни вам захочется просто поваляться на диване и ни во что не вникать. Позвольте себе такой релакс, но недолго, потому что вы рискуете быстро облениться, а затем возвращаться в рабочий режим будет очень сложно. Займитесь на досуге самообразованием, тем более вас начнет интересовать тема религии, займитесь неспешными тренировками или йогой.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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