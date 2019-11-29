Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: вас назовут везунчиком

Общий прогноз для знака зодиака Рыбы на 2020 год

Рыбы Фото: Сегодня

Что будет в новом году 2020 у представителей знака Рыбы? Какие неожиданности приготовила Белая Металлическая Крыса в главных сферах жизни – работе, бизнесе, деньгах, любви, взаимоотношениях и здоровье? Где нужно будет приложить усилия для достижения поставленных целей, когда важно заняться собой, а в чем вы преуспеете в 2020 году? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Рыбы.

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Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: работа и карьера

Волна новизны, которая будет присуща 2020 году, подхватит Рыб и предоставит все шансы выстроить свою карьеру, как вы того пожелаете. У вас установятся отличные дружеские отношения с потенциальными партнерами. Обновления могут коснуться всего – от рабочего места до вашей должности и даже сферы деятельности в целом. Вы еще не задумывались о смене работы? Белая Крыса натолкнет вас на эту мысль, и вы без труда будете готовы ей подчиниться.

Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: деньги и финансы

Новшества грядущего 2020 года коснутся и финансовой сферы у представителей знака Рыбы. Кто хорошо работает, тот и прилично получает за свой труд, а Крыса проследит, чтобы так и было. К вам придет долгожданное обогащение, так что о деньгах вы сможете даже не думать. Обязательно выделите из своего бюджета приличную сумму на шикарный отдых и развлечения – вы это заслужили. И не отказывайте близким людям, если они обратятся к вам за финансовой помощью – вам теперь это будет по силам.

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Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: любовь и отношения

В 2020 году у Рыб не произойдет ничего сверхъестественного и из ряда вон выходящего в сфере личной жизни. Но это и к лучшему – ваши старые, проверенные и устоявшиеся семейные отношения настолько прочны, что нет необходимости что-то в них менять. Тем не менее, не забывайте делать приятные подарки и организовывать романтические свидания. Вы-то можете привнести в чувства изюминку в виде комплиментов или приятных сюрпризов любимому человеку. Вот увидите – он тоже не останется в долгу.

Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: здоровье и питание

Не стоит быть слишком самонадеянными, ведь даже если энергия бьет ключом, и на здоровье нет жалоб, Рыбам в 2020 году важно внимательно следить за своим самочувствием. Повышенная занятость, яркие эмоции и круговорот событий могут выбить вас из колеи на какое-то время, особенно в межсезонье, когда организм и так ослаблен. Спасением будут успокаивающие чаи, а также курс массажа и прогулки на свежем воздухе. Не стоит игнорировать эти простые советы – они окажутся действеннее любых лекарств.

Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: отдых и путешествия

Рыбам в 2020 году будет казаться, что они совершенно не устают ,и потому им нет необходимости отдыхать и выныривать из сферы работы и бизнеса, которым они так увлечены. На самом деле это не так, и любой организм, даже тренированный, рано или поздно потребует передышки. Крыса нашепчет вам на ухо чудесный вариант отдыха – вместе с семьей закатитесь куда-нибудь подальше от дома за новыми впечатлениями, релаксом и эмоциями – на море, в горы, в диковинные страны, в шоп-тур – тут уж вам решать, куда просится душа.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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