Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: вас назовут везунчиком

Общий прогноз для знака зодиака Рыбы на 2020 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Что будет в новом году 2020 у представителей знака Рыбы? Какие неожиданности приготовила Белая Металлическая Крыса в главных сферах жизни – работе, бизнесе, деньгах, любви, взаимоотношениях и здоровье? Где нужно будет приложить усилия для достижения поставленных целей, когда важно заняться собой, а в чем вы преуспеете в 2020 году? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Рыбы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

  • Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: работа и карьера

Волна новизны, которая будет присуща 2020 году, подхватит Рыб и предоставит все шансы выстроить свою карьеру, как вы того пожелаете. У вас установятся отличные дружеские отношения с потенциальными партнерами. Обновления могут коснуться всего – от рабочего места до вашей должности и даже сферы деятельности в целом. Вы еще не задумывались о смене работы? Белая Крыса натолкнет вас на эту мысль, и вы без труда будете готовы ей подчиниться.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: деньги и финансы

Новшества грядущего 2020 года коснутся и финансовой сферы у представителей знака Рыбы. Кто хорошо работает, тот и прилично получает за свой труд, а Крыса проследит, чтобы так и было. К вам придет долгожданное обогащение, так что о деньгах вы сможете даже не думать. Обязательно выделите из своего бюджета приличную сумму на шикарный отдых и развлечения – вы это заслужили. И не отказывайте близким людям, если они обратятся к вам за финансовой помощью – вам теперь это будет по силам.

Читайте также:
Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

  • Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: любовь и отношения

В 2020 году у Рыб не произойдет ничего сверхъестественного и из ряда вон выходящего в сфере личной жизни. Но это и к лучшему – ваши старые, проверенные и устоявшиеся семейные отношения настолько прочны, что нет необходимости что-то в них менять. Тем не менее, не забывайте делать приятные подарки и организовывать романтические свидания. Вы-то можете привнести в чувства изюминку в виде комплиментов или приятных сюрпризов любимому человеку. Вот увидите – он тоже не останется в долгу.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: здоровье и питание

Не стоит быть слишком самонадеянными, ведь даже если энергия бьет ключом, и на здоровье нет жалоб, Рыбам в 2020 году важно внимательно следить за своим самочувствием. Повышенная занятость, яркие эмоции и круговорот событий могут выбить вас из колеи на какое-то время, особенно в межсезонье, когда организм и так ослаблен. Спасением будут успокаивающие чаи, а также курс массажа и прогулки на свежем воздухе. Не стоит игнорировать эти простые советы – они окажутся действеннее любых лекарств.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Рыбы: отдых и путешествия

Рыбам в 2020 году будет казаться, что они совершенно не устают ,и потому им нет необходимости отдыхать и выныривать из сферы работы и бизнеса, которым они так увлечены. На самом деле это не так, и любой организм, даже тренированный, рано или поздно потребует передышки. Крыса нашепчет вам на ухо чудесный вариант отдыха – вместе с семьей закатитесь куда-нибудь подальше от дома за новыми впечатлениями, релаксом и эмоциями – на море, в горы, в диковинные страны, в шоп-тур – тут уж вам решать, куда просится душа.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на 2020 год для знака Водолей: вас ждет спокойствие и стабильность Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: вас ждет яркий год Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: вас мучает ревность Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: следите за своими словами Гороскоп на 2020 год для знака Весы: готовьтесь к судьбоносному знакомству Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака
гороскоп знаки зодиака гороскоп на год
Реклама

Новости партнеров

Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 18:36Стиль

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

Вчера, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Вчера, 15:45Events

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

27 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

27 ноябряFun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

27 ноябряFood

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

27 ноябряШоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

27 ноябряТехно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

27 ноябряШоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

27 ноябряЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

27 ноябряТехно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряШоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

26 ноябряWellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

26 ноябряШоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Новости партнеров

После Поляковой беларусов пришлось откачивать
После Поляковой беларусов пришлось откачивать
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Причины появления плесени в доме и способы борьбы с ней
Причины появления плесени в доме и способы борьбы с ней
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото