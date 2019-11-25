Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: следите за своими словами

Общий прогноз для знака зодиака Скорпион на 2020 год

Скорпион Фото: Сегодня

Скорпионы не менее других знаков зодиака с интересом ожидают прогноз на приближающийся год Белой Металлической Крысы. Чем порадует символ 2020 года? Какие сюрпризы уготованы знаку Скорпиона в сфере работы и здоровья, любви и карьеры, путешествий и финансов? На все ли хватит энтузиазма, денег и терпения? Сбудутся ли заветные желания и давние планы? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Скорпион.

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Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: работа и карьера

Крыса не раз предоставит Скорпионам в 2020 году возможность повышения по службе, а кто-то даже попытает счастья в новой для себя сфере деятельности. Будьте готовы к частым командировкам и разъездам по рабочим вопросам. Однако имейте в виду, что ваш язык – ваш враг, и неосторожно сказанное слово может всерьез навредить вашей репутации и даже карьере. Также будьте осторожны, реагируя на заманчивые деловые предложения – прежде всего включите логику, а уже затем соглашайтесь.

Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: деньги и финансы

В 2020 году Скорпионов многократно будет привлекать возможность подозрительно легкого заработка. Тем более что ваши запросы и расходы часто будут превышать финансовые вливания в бюджет, и он потребует скорейшего пополнения. Но звезды предупреждают, чтобы вы не забывали, где обычно бывает бесплатный сыр. Ведь потом придется дорого расплачиваться за легкие деньги. Прислушивайтесь к голосу здравого смысла – так Крыса попытается увести вас от соблазна.

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Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: любовь и отношения

Острые на язык Скорпионы в 2020 году рискуют опрометчиво обидеть любимого человека. Да и во время нового знакомства кому из возможных кандидатов на звание вашей половинки понравится язвительность и сарказм? Крыса предостерегает: думайте, что и кому вы говорите, иначе рискуете дойти до разрыва отношений буквально на пустом месте. А восстанавливать разбитую любовь будет совсем непросто, хоть вы и не ищете легких путей.

Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: здоровье и питание

Серьезных проблем со здоровьем, к счастью, не предвидится. Но если Скорпионы в 2020 году будут чувствовать недомогание, в первую очередь следует пересмотреть свое питание. Ведь многие болезни начинаются именно с нашей кухни. В год Крысы будет множество экзотических кулинарных соблазнов, но именно из-за них и могут начаться проблемы – от сбоев пищеварительной системы до лишнего жирка на талии. Кстати, не откладывайте в дальний ящик поход к стоматологу.

Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: отдых и путешествия

Представителям знака Скорпион в 2020 году будет сложно усидеть на одном месте. Если вам захочется авантюрных приключений, не сдерживайте себя. Ваша завидная легкость на подъем способна заразить окружающих – вот уже и готова компания для увлекательного путешествия куда-нибудь по диким неисхоженным туристами местам. От поездок старайтесь брать максимум впечатлений и новых сведений – они пригодятся в будущем.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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