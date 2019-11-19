Гороскоп на 2020 год для знака Телец: вас ждет карьерный взлет

Общий прогноз для знака зодиака Телец на 2019 год

Телец Фото: Сегодня

Близится новый год 2020, хозяйкой которого будет Белая Металлическая Крыса. Каким образом восточный символ года повлияет на жизнь Тельцов? Чего ждать представителям этого знака в главных сферах жизни – работе и отдыхе, любви и здоровье, финансах и карьере? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Телец.

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Гороскоп на 2020 год для знака Телец: работа и карьера

В 2020 году Тельцы с головой и рогами уйдут в работу и построение своей карьеры. Особых высот у вас получится достичь в области ремонта и строительства, операций с недвижимостью, а также общественной деятельности. Крыса будет только за и всячески поддержит вас в ваших начинаниях. Дорога к успеху в бизнесе не обойдется без конкурентной борьбы, в которой вы выйдете победителем, если приложите усилия.

Гороскоп на 2020 год для знака Телец: деньги и финансы

Ваши труды по планированию и финансированию собственных проектов не пройдут даром – вскоре вы начнете получать стабильные дивиденды с вложенных средств. Но не спешите их расходовать на сиюминутные желания, лучше заняться долгосрочным вложением, и тогда вы останетесь в выигрыше – уж Крыса позаботится об этом. А вот приятные подарки близким людям – дело благородное, так что не скупитесь и чаще проявляйте щедрость души.

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Гороскоп на 2020 год для знака Телец: любовь и отношения

Складывается такое впечатление, что все внимание Тельцов в 2020 году будет сосредоточено исключительно на карьере, работе и бизнесе. Это, безусловно, занятия важные. Но они не должны отвлекать вас от чувственной сферы, отнимая все силы и настроение. Крыса мгновенно отреагирует на вашу холодность по отношению к любимому человеку, и вы будете наказаны ответной реакцией с его стороны. Вам важна любовь? Тогда не забывайте проявлять нежные чувства в 2020 году.

Гороскоп на 2020 год для знака Телец: здоровье и питание

Звезды настоятельно рекомендуют не пускать на самотек свое здоровье и не отмахиваться от проблем, которые кажутся маленькими и незначительными. Вы и глазом не успеете моргнуть, как насморк превратится в хронику, а боли в спине будут мешать вам жить. Лучше купировать проблему в зародыше. Также не увлекайтесь чрезмерно экзотикой в рационе. Все-таки родная каша куда полезнее для желудка, чем непривычные и диковинные восточные изыски.

Гороскоп на 2020 год для знака Телец: отдых и путешествия

За всей суетой, работой и буднями не пропустите возможность хорошего и качественного отдыха. Если чувствуете в себе энтузиазм, отправляйтесь в путешествие за впечатлениями со всей семьей – это лишь скрепит остывшие чувства. А если хочется просто поваляться и расслабиться, не отказывайте себе и в таком удовольствии – организм знает, что делать и как восстановиться с минимальными потерями.

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