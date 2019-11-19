Гороскоп на 2020 год для знака Телец: вас ждет карьерный взлет
Общий прогноз для знака зодиака Телец на 2019 год
Близится новый год 2020, хозяйкой которого будет Белая Металлическая Крыса. Каким образом восточный символ года повлияет на жизнь Тельцов? Чего ждать представителям этого знака в главных сферах жизни – работе и отдыхе, любви и здоровье, финансах и карьере? Читайте подробный гороскоп на 2020 год для знака зодиака Телец.
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- Гороскоп на 2020 год для знака Телец: работа и карьера
В 2020 году Тельцы с головой и рогами уйдут в работу и построение своей карьеры. Особых высот у вас получится достичь в области ремонта и строительства, операций с недвижимостью, а также общественной деятельности. Крыса будет только за и всячески поддержит вас в ваших начинаниях. Дорога к успеху в бизнесе не обойдется без конкурентной борьбы, в которой вы выйдете победителем, если приложите усилия.
- Гороскоп на 2020 год для знака Телец: деньги и финансы
Ваши труды по планированию и финансированию собственных проектов не пройдут даром – вскоре вы начнете получать стабильные дивиденды с вложенных средств. Но не спешите их расходовать на сиюминутные желания, лучше заняться долгосрочным вложением, и тогда вы останетесь в выигрыше – уж Крыса позаботится об этом. А вот приятные подарки близким людям – дело благородное, так что не скупитесь и чаще проявляйте щедрость души.
- Гороскоп на 2020 год для знака Телец: любовь и отношения
Складывается такое впечатление, что все внимание Тельцов в 2020 году будет сосредоточено исключительно на карьере, работе и бизнесе. Это, безусловно, занятия важные. Но они не должны отвлекать вас от чувственной сферы, отнимая все силы и настроение. Крыса мгновенно отреагирует на вашу холодность по отношению к любимому человеку, и вы будете наказаны ответной реакцией с его стороны. Вам важна любовь? Тогда не забывайте проявлять нежные чувства в 2020 году.
- Гороскоп на 2020 год для знака Телец: здоровье и питание
Звезды настоятельно рекомендуют не пускать на самотек свое здоровье и не отмахиваться от проблем, которые кажутся маленькими и незначительными. Вы и глазом не успеете моргнуть, как насморк превратится в хронику, а боли в спине будут мешать вам жить. Лучше купировать проблему в зародыше. Также не увлекайтесь чрезмерно экзотикой в рационе. Все-таки родная каша куда полезнее для желудка, чем непривычные и диковинные восточные изыски.
- Гороскоп на 2020 год для знака Телец: отдых и путешествия
За всей суетой, работой и буднями не пропустите возможность хорошего и качественного отдыха. Если чувствуете в себе энтузиазм, отправляйтесь в путешествие за впечатлениями со всей семьей – это лишь скрепит остывшие чувства. А если хочется просто поваляться и расслабиться, не отказывайте себе и в таком удовольствии – организм знает, что делать и как восстановиться с минимальными потерями.
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