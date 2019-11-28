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Гороскоп на 2020 год для знака Водолей: вас ждет спокойствие и стабильность

Общий прогноз для знака зодиака Водолей на 2020 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42
Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Близится Новый год 2020, который придет под знаком Белой Металлической Крысы. Каким образом этот мудрый, рассудительный и осторожный восточный символ повлияет на жизнь Водолеев? Чего ждать представителям этого знака в основных сферах жизни – карьере и отдыхе, отношениях и здоровье, финансах и любви? Узнайте подробный гороскоп на весь 2020 год для знака зодиака Водолей.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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  • Гороскоп на 2020 год для знака Водолей: работа и карьера

Водолеи в год Крысы могут себе позволить расслабиться и впасть в состояние умиротворенности и покоя. У вас настолько все стабильно в сфере работы, что в какой-то момент даже станет немного скучно. Коллектив трудится слаженно, начальство всем довольно, в рабочем процессе не возникает никаких авралов и непредвиденных ситуаций, все движется, как часовая стрелка по заранее намеченному кругу. Но и продвижения вверх не наблюдается, хотя оно вам и не нужно. В общем, беспокоиться вам совершенно не о чем.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Водолей: деньги и финансы

В сфере финансов у Водолеев в 2020 году все также стабильно – всем на зависть, а вам на радость. Не стоит ничего менять, потому что, сдвинув какой-то кирпичик в общей постройке финансового здания, вы рискуете привести всю постройку в шаткое состояние. А так все фундаментально, непоколебимо, надежно и работает, как положено. Ваши счета в полном порядке и регулярно пополняются, а планы на расходы давно обговорены и согласованы. Не забудьте вовремя вернуть старые долги, если таковые имеются.

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  • Гороскоп на 2020 год для знака Водолей: любовь и отношения

Водолеям в год Белой Металлической Крысы 2020 захочется спокойствия, умиротворения и тишины в любовной сфере. У вас не ожидается никаких серьезных перемен в личной жизни, вас вполне устраивает текущее состояние дел. Вы не готовы совершать романтические подвиги, да и особо к ним не стремитесь. В общем, в личной жизни наблюдается полный штиль, и вы этим вполне довольны. А вот одиноким представителям знака Водолея, чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки, придется немало поработать над собой.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Водолей: здоровье и питание

В 2020 году ваше здоровье будет в полном порядке, и вас потянет на эксперименты с изучением, к примеру, восточной философии или йоги. Ваше тело воспримет эти манипуляции без труда, так что асаны пойдут вам на пользу. То же касается и здоровой пищи. Многие Водолеи захотят испытать на себе действие вегетарианства, а кто-то, возможно, начнет поститься, согласно православным традициям, хотя раньше не планировал этого делать. Будьте готовы к тому, что знакомые начнут задавать вам вопросы о причинах вашего цветущего вида.

  • Гороскоп на 2020 год для знака Водолей: отдых и путешествия

Чтобы хоть как-то разнообразить свою порою скучную и однообразную жизнь в 2020 году, Водолеям рекомендуется организовать продолжительный и незабываемый отдых. Причем, сделайте это совместно с семьей – начиная от планов, маршрутов, билетов, подготовки и заканчивая, собственно, самой поездкой. Куда вы мечтали отправиться? В год Крысы вашим мечтам суждено осуществиться, просто будьте смелее и проявите инициативу. А финансовая и организационная сторона вопроса решится сама собой.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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